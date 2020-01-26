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      Сьогодні я – максимально вільна людина, – Сенцов про відсутність політичних амбіцій

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      Олег Сенцов / Getty Images

      Колишній бранець Кремля Олег Сенцов заявив, що не хоче пов’язувати своє життя з політикою, оскільки це брудне болото. І щоб у нього стрибнути, потрібно мати дуже сильну мотивацію.

      Як пояснив Сенцов у коментарі виданню "Дзеркало тижня", сьогодні він бачить приклад чинного президента Володимира Зеленського, "який стрибнув на цю сковорідку та якому дуже важко". Також він відзначив музиканта В’ячеслава Вакарчука, який "щиро намагається вникнути в усе це та розібратися".

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      "Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні – максимально вільна людина", – підкреслив він.

      Водночас Сенцов зауважив, що вчиться та працює над собою щодня.

      Це моя звичка з юних років. У мене всього одна освіта – економічна. Усе. Кіно я вивчив сам. Управління – теж. Спілкуванню з людьми вивчився сам. Багатьом речам я і зараз продовжую вчитися. Тому що як тільки ти скажеш собі, що ти – найкращий, все знаєш і все вмієш, – все: як особистість ти вмираєш,
      – додав полонений. 

      ​Цікаво! Сенцов назвав державу, на яку Україна має бути подібною у боротьбі з агресором

      Завуважимо, що на початку грудня Олег Сенцов почав з власної інціативи перебувати на військовому обліку та став солдатом запасу.

      Що відомо про Олега Сенцова: коротко

      • Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
      • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
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