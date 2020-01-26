Сьогодні я – максимально вільна людина, – Сенцов про відсутність політичних амбіцій

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов заявив, що не хоче пов’язувати своє життя з політикою, оскільки це брудне болото. І щоб у нього стрибнути, потрібно мати дуже сильну мотивацію.

Як пояснив Сенцов у коментарі виданню "Дзеркало тижня", сьогодні він бачить приклад чинного президента Володимира Зеленського, "який стрибнув на цю сковорідку та якому дуже важко". Також він відзначив музиканта В’ячеслава Вакарчука, який "щиро намагається вникнути в усе це та розібратися".

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"Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні – максимально вільна людина", – підкреслив він.

Водночас Сенцов зауважив, що вчиться та працює над собою щодня.

Це моя звичка з юних років. У мене всього одна освіта – економічна. Усе. Кіно я вивчив сам. Управління – теж. Спілкуванню з людьми вивчився сам. Багатьом речам я і зараз продовжую вчитися. Тому що як тільки ти скажеш собі, що ти – найкращий, все знаєш і все вмієш, – все: як особистість ти вмираєш,

– додав полонений.

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Завуважимо, що на початку грудня Олег Сенцов почав з власної інціативи перебувати на військовому обліку та став солдатом запасу.

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