Їх хочуть знищити: Сенцов назвав успішну державу, з кого Україні слід брати приклад

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов вважає, що Україні слід брати приклад із Ізраїлю – країни, яку хочуть знищити. Але вона веде свою політику, не звертаючи уваги ні на що.

Як підкреслив він у коментарі виданню "Дзеркало тижня", західні країни, зокрема США та Європа, грають свою гру. Тому Україні також варто навчитися робити своє, не звертаючи уваги ні на кого.

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Як приклад колишній бранець Кремля наводить Ізраїль – "країну, оточену вороже налаштованими державами, які щодня вимагають її знищення".

Росія не вимагає нашого знищення. Так, вона хоче нас підпорядкувати та повернути в орбіту свого впливу. Але не змести поверхні землі. А Ізраїль хочуть знищити. Взагалі. І там сім мільйонів людей, які живуть в колишній пустелі. Де вони побудували успішну державу, успішну армію, успішну розвідку, контррозвідку, систему безпеки. І вони дають собі раду. Не одну війну вже виграли. І, як і раніше, залишаються економічно та політично розвиненою країною. Вони ведуть свою політику, не звертають уваги ні на кого. Вони – виживають,

– наголосив Сенцов.

На його думку, це приклад держави, яка має свій стрижень, свій хребет і кулаки, яке навчилося захищатися.

"Так і Україна повинна стати сильною в економічному, військовому, політичному плані. Без цієї основи з нами ніхто і ніколи не буде розмовляти. Ми нікому не будемо цікавими, завжди залишаючись об'єктом в чужій грі", – підкреслює колишній полонений.

Щодо рецептів, як такого досягти, то, на думку Сенцова, Україні передусім треба:

провести корінні реформи,

побудувати незалежну судову систему,

економічно розвинутися.

"Ось тоді ми будемо сильними. Звісно, сильна армія, сильні правоохоронні органи, які будуть займатися не "кришуванням" кримінального лівого бізнесу, а своїми прямими обов'язками. Без цього не буде нічого. Як немає зараз. Жоден з названих мною пунктів в Україні сьогодні не працює", – підсумував Олег Сенцов.

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