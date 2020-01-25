Чого Путін хоче від України: думка Сенцова

Завдання президента Росії Володимира Путіна – не Крим, не Донбас і не лише вся Україна. Його завдання – загалом мати регіон у своєму підпорядкуванні.

Таку думку висловив колишній бранець Кремля Олег Сенцов у коментарі виданню "Дзеркало тижня". Як пояснив він, Україна – приклад повсталої країни, за що Путін її, скажімо так, карає. Таким чином, господар Кремля намагається показати іншим, що буде з ними в разі розвитку подібного сценарію.

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Водночас Путін хоче стати світовим лідером, світовим гравцем, якого братимуть до уваги. Такий собі поліцейський Європи, якому всі повинні ставити пам'ятники та від цього бути щасливими. Ось такий план – у його голові. І він цей план реалізує. Для мене це абсолютно очевидно,

– підкреслив Сенцов.

На його переконання, очевидно, що боротися з Путіним варто передусім з огляду на знання його плану. Мовиться про:

бажання інтегрувати окуповані території,

ведення переговорів з припинення вогню,

обмін полоненими.

"Але насправді Путін хоче іншого. Ми міняємо полонених, припиняємо вогонь, Зеленський виходить з новими ініціативами, Макрон його підтримує, Європа підтримує, Путін робить ще який-небудь крок назустріч, а потім – особливий статус, амністія бойовиків, вибори, легітимізація, ОБСЄ підтверджує законність виборів, світ знімає санкції, і... українські прапори майорять разом з "ДНРівськими", не дай Бог. А далі нічого не відбувається", – підкреслив колишній полонений.

Зрештою, продовжує він, контроль кордону Путін не віддає. А люди зі зброєю та російські війська залишаються на окупованому Донбасі.

"Де-факто – те ж саме, а де-юре – вже зовсім інше. Він нас переграв", – додає Сенцов.

За його словами, контроль Росії жодним чином не слід віддавати.

Якщо Україна не контролюватиме кордон, то ми ніколи не будемо контролювати Донбас. І Путін це знає. Він знає, що віддати кордон – це означає програти регіон,

– констатував колишній бранець Кремля.

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