Зеленський пояснив, чому веде прямий діалог з Путіним: деталі

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому йде на прямий контакт з російським президентом Володимиром Путіним. Лише так можна завершити війну та повернути на Батьківщину полонених, яких утримують на окупованому Донбасі, Криму та в Росії.

Про свою позицію Володимир Зеленський заявив ізраїльському "9 каналу".

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Повернення моряків та кораблів – питання, пов'язані з Мінськом і нормандським форматом. Це прямий діалог між мною і президентом РФ,

– зазначив президент України.

За його словами, немає іншого способу закінчити війну та повернути в Україну полонених. "Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії", – додав Зеленський. Наголосивши, що про такі питання слід говорити з тим, хто вирішує все в Росії.

Президент також зазначив, що повернення людей для нього є важливішим, ніж питання етикету: "дипломатично чи ні".

Важливо! В Ізраїлі Зеленський заявив, що Україна веде переговори про звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованій території Донбасу та в Росії. Окрім того, Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.

Що відомо про обміни полоненими