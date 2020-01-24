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      Зеленський пояснив, чому веде прямий діалог з Путіним: деталі

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      Володимир Зеленський пояснив, чому контактує з Путіним / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому йде на прямий контакт з російським президентом Володимиром Путіним. Лише так можна завершити війну та повернути на Батьківщину полонених, яких утримують на окупованому Донбасі, Криму та в Росії.

      Про свою позицію Володимир Зеленський заявив ізраїльському "9 каналу".

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      Повернення моряків та кораблів – питання, пов'язані з Мінськом і нормандським форматом. Це прямий діалог між мною і президентом РФ,
      – зазначив президент України.

      За його словами, немає іншого способу закінчити війну та повернути в Україну полонених. "Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, українці, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії", – додав Зеленський. Наголосивши, що про такі питання слід говорити з тим, хто вирішує все в Росії.

      Президент також зазначив, що повернення людей для нього є важливішим, ніж питання етикету: "дипломатично чи ні".

      Важливо! В Ізраїлі Зеленський заявив, що Україна веде переговори про звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованій території Донбасу та в Росії. Окрім того, Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.

      Що відомо про обміни полоненими 

      • Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Другий обмін пройшов між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. Він відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.
      • Натомість Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики Обмін полоненими Україна – Росія Нормандський формат Новини Криму Анексія Криму
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