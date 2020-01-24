Зеленский объяснил, почему ведет прямой диалог с Путиным: детали

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему идет на прямой контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Только так можно завершить войну и вернуть на Родину пленных, которых удерживают на оккупированном Донбассе, Крыму и в России.

О своей позиции Владимир Зеленский заявил израильскому "9 каналу".

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Возвращение моряков и кораблей – вопросы, связанные с Минском и нормандским форматом. Это прямой диалог между мной и президентом РФ,

– отметил президент Украины.

По его словам, нет другого способа закончить войну и вернуть в Украину пленных. "Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России", – добавил Зеленский. Отметив, что о таких вопросах следует говорить с тем, кто решает все в России.

Президент также отметил, что возвращение людей для него важнее, чем вопросы этикета: "дипломатично или нет".

Важно! В Израиле Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

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