Зеленский объяснил, почему ведет прямой диалог с Путиным: детали
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему идет на прямой контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Только так можно завершить войну и вернуть на Родину пленных, которых удерживают на оккупированном Донбассе, Крыму и в России.
О своей позиции Владимир Зеленский заявил израильскому "9 каналу".
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Возвращение моряков и кораблей – вопросы, связанные с Минском и нормандским форматом. Это прямой диалог между мной и президентом РФ,
– отметил президент Украины.
По его словам, нет другого способа закончить войну и вернуть в Украину пленных. "Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России", – добавил Зеленский. Отметив, что о таких вопросах следует говорить с тем, кто решает все в России.
Президент также отметил, что возвращение людей для него важнее, чем вопросы этикета: "дипломатично или нет".
Важно! В Израиле Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.
Что известно об обменах пленными
- Первый обмен состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.
- Второй обмен прошел между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. Он состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.
- Однако Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.