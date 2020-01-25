Чего Путин хочет от Украины: мнение Сенцова
Задача президента России Владимира Путина – не Крым, не Донбасс и не только вся Украина. Его задача – в целом иметь регион в своем подчинении.
Такое мнение высказал бывший пленник Кремля Олег Сенцов в комментарии изданию "Зеркало недели". Как пояснил он, Украина – пример восставшей страны, за что Путин ее, скажем так, наказывает. Таким образом, хозяин Кремля пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария.
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Путин хочет стать мировым лидером, мировым игроком, которого будут приниматься во внимание. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Вот такой план – в его голове. И он этот план реализует. Для меня это совершенно очевидно,
– подчеркнул Сенцов.
По его убеждению, очевидно, что бороться с Путиным стоит прежде всего с учетом знания его плана. Говорится о:
- желании интегрировать оккупированные территории,
- ведении переговоров по прекращению огня,
- обмене пленными.
"Но на самом деле Путин хочет другого. Мы меняем пленных, прекращаем огонь, Зеленский выходит с новыми инициативами, Макрон его поддерживает, Европа поддерживает, Путин делает еще какой-нибудь шаг навстречу, а потом – особый статус, амнистия боевиков, выборы, легитимизация, ОБСЕ подтверждает законность выборов, мир снимает санкции, и... украинские флаги развеваются вместе с "ДНРовскими", не дай Бог. А дальше ничего не происходит", – подчеркнул бывший пленный.
В конце концов, продолжает он, контроль границы Путин не отдает. А люди с оружием и российские войска остаются на оккупированном Донбассе.
"Де-факто – то же самое, а де-юре – уже совсем другое. Он нас переиграл", – добавляет Сенцов.
По его словам, контроль России никоим образом не следует отдавать.
Если Украина не будет контролировать границу, то мы никогда не будем контролировать Донбасс. И Путин это знает. Он знает, что отдать границу – это значит проиграть регион,
– констатировал бывший пленник Кремля.
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Что известно об Олеге Сенцове: кротоко
- Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
- Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с его начала из-за угрозы принудительного кормления;
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовим в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.