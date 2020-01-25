Чего Путин хочет от Украины: мнение Сенцова

Задача президента России Владимира Путина – не Крым, не Донбасс и не только вся Украина. Его задача – в целом иметь регион в своем подчинении.

Такое мнение высказал бывший пленник Кремля Олег Сенцов в комментарии изданию "Зеркало недели". Как пояснил он, Украина – пример восставшей страны, за что Путин ее, скажем так, наказывает. Таким образом, хозяин Кремля пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария.

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Путин хочет стать мировым лидером, мировым игроком, которого будут приниматься во внимание. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Вот такой план – в его голове. И он этот план реализует. Для меня это совершенно очевидно,

– подчеркнул Сенцов.

По его убеждению, очевидно, что бороться с Путиным стоит прежде всего с учетом знания его плана. Говорится о:

желании интегрировать оккупированные территории,

ведении переговоров по прекращению огня,

обмене пленными.

"Но на самом деле Путин хочет другого. Мы меняем пленных, прекращаем огонь, Зеленский выходит с новыми инициативами, Макрон его поддерживает, Европа поддерживает, Путин делает еще какой-нибудь шаг навстречу, а потом – особый статус, амнистия боевиков, выборы, легитимизация, ОБСЕ подтверждает законность выборов, мир снимает санкции, и... украинские флаги развеваются вместе с "ДНРовскими", не дай Бог. А дальше ничего не происходит", – подчеркнул бывший пленный.

В конце концов, продолжает он, контроль границы Путин не отдает. А люди с оружием и российские войска остаются на оккупированном Донбассе.

"Де-факто – то же самое, а де-юре – уже совсем другое. Он нас переиграл", – добавляет Сенцов.

По его словам, контроль России никоим образом не следует отдавать.

Если Украина не будет контролировать границу, то мы никогда не будем контролировать Донбасс. И Путин это знает. Он знает, что отдать границу – это значит проиграть регион,

– констатировал бывший пленник Кремля.

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