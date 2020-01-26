Сегодня я – максимально свободный человек, – Сенцов об отсутствии политических амбиций

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой, поскольку это грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию.

Как пояснил Сенцов в комментарии изданию "Зеркало недели", сегодня он видит пример действующего президента Владимира Зеленского, "который прыгнул на эту сковородку и которому очень трудно". Также он отметил музыканта Вячеслава Вакарчука, который "искренне пытается вникнуть во все это и разобраться".

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"Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня – максимально свободный человек", – подчеркнул он.

В то же время Сенцов отметил, что учится и работает над собой ежедневно.

Это моя привычка с юных лет. У меня всего одно образование – экономическое. Все. Кино я выучил сам. Управление – тоже. Общению с людьми выучился сам. Многим вещам я и сейчас продолжаю учиться. Потому что как только ты скажешь себе, что ты – лучший, все знаешь и все умеешь, – все: как личность ты умираешь,

– добавил бывший пленный.

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Заметим, что в начале декабря Олег Сенцов по собственной инциативе встал на военный учет и стал солдатом запаса.

Что известно об Олеге Сенцове: коротко