09:33
26 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Сегодня я – максимально свободный человек, – Сенцов об отсутствии политических амбиций

      62 Читати новину українською
      Олег Сенцов / Getty Images

      Бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой, поскольку это грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию.

      Как пояснил Сенцов в комментарии изданию "Зеркало недели", сегодня он видит пример действующего президента Владимира Зеленского, "который прыгнул на эту сковородку и которому очень трудно". Также он отметил музыканта Вячеслава Вакарчука, который "искренне пытается вникнуть во все это и разобраться".

      К теме! Сенцов откровенно рассказал, собирается ли идти в политику

      "Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня – максимально свободный человек", – подчеркнул он.

      В то же время Сенцов отметил, что учится и работает над собой ежедневно.

      Это моя привычка с юных лет. У меня всего одно образование – экономическое. Все. Кино я выучил сам. Управление – тоже. Общению с людьми выучился сам. Многим вещам я и сейчас продолжаю учиться. Потому что как только ты скажешь себе, что ты – лучший, все знаешь и все умеешь, – все: как личность ты умираешь,
      – добавил бывший пленный.

      ​Интересно! Сенцов назвал государство, на которое Украина должна быть похожей в борьбе с агрессором

      Заметим, что в начале декабря Олег Сенцов по собственной инциативе встал на военный учет и стал солдатом запаса.

       

      Что известно об Олеге Сенцове: коротко

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
      Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      699
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Путин – разочарованный в Западе националист и консерватор, – Le Figaro
      Блоги 59
      25 января , 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
      Анастасія Кушпіт 1042
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      260
      25 января , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 1927
      25 января , 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
      Юрій Семенюк 234
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук