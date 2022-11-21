Сенегал – Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9

Сборная Нидерландов является главным фаворитом группы A. Сенегалу же отводилась роль команды, которая будет сражаться с Эквадором за вторую путевку в 1/8 финала. Но "львы Теранги" показали, что они готовы посоревноваться и за первое место в группе. Несмотря на то, что приходится выступать без своей главной звезды – Садьо Мане.

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После первых матчей на ЧМ-2022, матч между Нидерландами и Сенегалом отличился равной игрой обеих команд. Однако в первом тайме команды хоть и создали несколько моментов, но опасными они не были. За первый тайм команды в общей сложности били по воротам 11 раз, но только один из них был в плоскость. И его исполнили игроки Сенегала.

Хороший момент в первом тайме упустил Фрэнки де Йонг. Он мог пробивать, но решил обыгрывать соперников. И упустил возможность – мяч у него отобрали.

Во втором тайме ситуация продолжилась. С одной стороны команды играли активно, а с другой – без опасных моментов. Да, ван Дейк мог забивать, но головой пробил выше ворот. Сенегальцы на это ответили ударом Диа, но Нопперт удачно отреагировал. Реакцию голкипера проверил и Гуе – тоже вратарь удачно сыграл.

Вытерпели и забили

Под концовку встречи уже африканская сборная стала все больше давить на ворота соперника. Но пропустила – с первого удара в створ ворот. После навеса де Йонга Коди Гакпо опередил соперников и головой отправил мяч в ворота. Здесь стоит отметить ошибку капитана Сенегала Кулиду Кулибали, не уследившего за игроком. А также Эдуара Менди, опоздавшего с выходом.

Видео гола Гакпо

Гуе чуть ли не сразу мог сравнять счет, пробив низом в угол ворот. Но Нопперт снова продемонстрировал отличную реакцию.

Арбитр добавил восемь минут, а Нидерланды второй гол забили уже на девятой компенсированной. На этот раз Менди спас после удара по воротам, но Классен первым оказался на добивании, отправив мяч в ворота.