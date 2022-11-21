Сенегал – Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+9

Збірна Нідерландів є головним фаворитом групи A. Сенегалу ж відводилася роль команди, яка буде боротися з Еквадором за другу путівку в 1/8 фіналу. Та "леви Теранги" показали, що вони готові позмагатися і за перше місце в групі. Попри те, що доводиться виступати без своєї головної зірки – Садьо Мане.

Варте уваги Перша перемога Європи на ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у видовищному матчі – відео голів

Після перших матчів на ЧС-2022, матч між Нідерландами та Сенегалу відзначилася рівною грою обох команд. Однак у першому таймі команди хоч і створили декілька моментів, та небезпечними вони не були. За перший тайм команди загалом били по воротах 11 разів, але лише один з них був у площину. І його виконали гравці Сенегалу.

Хороший момент у першому таймі змарнував Френкі де Йонг. Він міг пробивати, але вирішив обігрувати суперників. І втратив можливість – м'яч в нього відібрали.

У другому таймі ситуація продовжилася. З однієї сторони команди грали активно, а з іншої – без небезпечних моментів. Так, ван Дейк міг забивати, але головою пробив вище воріт. Сенегальці на це відповіли ударом Діа, але Нопперт вдало зреагував. Згодом реакцію голкіпера перевірив і Гує – теж воротар вдало зіграв.

Витерпіли та забили

Під кінцівку зустрічі вже африканська збірна почала все більше тиснути на ворота суперника. Натомість пропустила – з першого удару в площину воріт. Після навісу від де Йонга Коді Гакпо випередив суперників та головою відправив м'яч у ворота. Тут варто відзначити помилку капітана Сенегалу Куліду Кулібалі, який не встежив за гравцем. А також Едуара Менді, який запізнився з виходом.

Відео голу Гакпо

Гує мало не одразу міг зрівняти рахунок, пробивши низом у кут воріт. Але Нопперт знову продемонстрував чудову реакцію.

Арбітр додав вісім хвилин, а Нідерланди другий гол забили вже на дев'ятій компенсованій. Цього разу Менді врятував після удару по воротах, але Классен першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у ворота.