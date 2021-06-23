"Если говорить о крупных игроках на рынке, есть сети, которые расширяются путем введения новых супермаркетов, есть сети, которые приобретают других и таким образом расширяют свою представленность. Но не могу сказать, что это идет стремительно и традиционная розница скоро сойдет на нет. Да, ей было очень трудно во время локдауна – какие-то точки временно прекращали работу или, к сожалению, полностью закрывались", – заявил Тарас Корнияченко.

Говоря о каналах продаж FMCG-товаров, генеральный директор "ТЕДИС Украины" отметил, что на сегодня они достаточно велики: "Развивается сетевая розница, но вместе с этим мы обслуживаем сегодня 45 тысяч розничных точек по всей Украине. То есть 70% всех торговых точек – это несетевая розница, в которой каждый потребитель решает где ему купить товар – в этом магазине рядом с домой или в этой точке на автобусной остановке".

В ближайших планах "ТЕДИС Украина" – дальнейшая работа над диджитализацией процесса взаимодействия с розницей: "Делаем это для того, чтобы она выбирала сотрудничество с нами, не инвестировала колоссальные деньги в непрофильные для себя логистические или распределительные склады. Розница должна правильно продавать товар правильному покупателю – и в этом ее экспертиза. А наша – это логистика и дистрибуция. И с точки зрения сотрудничества такая модель более эффективна".

Напомним, выставка RAU EXPO-2021 прошла 16-17 июня в Киеве на НСК "Олимпийский". Организатором выступила Ассоциация ритейлеров Украины.