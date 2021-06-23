"Якщо говорити про великі гравців на ринку, є мережі, які розширюються шляхом введення нових супермаркетів, є мережі, які набувають інших і таким чином розширюють свою представленість. Але не можу сказати, що це йде стрімко і що традиційний роздріб скоро зійде нанівець. Так, їй було дуже важко під час локдауну – якісь точки тимчасово припиняли роботу або, на жаль, повністю закривалися", – заявив Тарас Корніяченко.

Говорячи про канали продажів FMCG-товарів, генеральний директор "ТЕДІС Україна" зазначив, що на сьогодні вони досить великі: "Розвивається мережевий роздріб, але разом з цим ми обслуговуємо сьогодні 45 тисяч роздрібних точок по всій Україні. Тобто 70% всіх торгових точок – це немережевий роздріб, в якій кожен споживач вирішує де йому купити товар – в цьому магазині поруч з додому або в цій точці на автобусній зупинці".

У найближчих планах "ТЕДІС Україна" – подальша робота над діджиталізацією процесу взаємодії з роздробом: "Робимо це для того, щоб вона вибирала співпрацю з нами, не інвестувала колосальні гроші в непрофільні для себе логістичні або розподільні склади. Роздріб повинна правильно продавати товар правильному покупцеві – і в цьому її експертиза. А наша – це логістика та дистрибуція. І з точки зору співпраці така модель більш ефективна".

Нагадаємо, виставка RAU EXPO-2021 пройшла 16-17 червня в Києві на НСК "Олімпійський". Організатором виступила Асоціація ритейлерів України.