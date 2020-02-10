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      SEО-продвижение, которое будет работать. Бесплатная онлайн-конференция SEO Day

      19 Читати новину українською

      Как сделать так, чтобы ваш сайт работал, показывался в первых строках поисковиков, а продажи росли? Какие тренды и фишки в SEO будут актуальны в 2020 году?

      Ответы на эти вопросы и многие другие вы получите 21 февраля на ежегодной бесплатной онлайн-конференции SEO Day, которую проводят наши друзья и партнеры Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

      Когда?
      21 февраля, начало в 10:00 (по Киеву).

      На конференции вы не только узнаете, как эффективно продвигать сайты, увеличивая трафик, конверсию и продажи, но и освоите технические нюансы. Вы научитесь правильно настраивать сайт под оптимизацию, разберетесь в том, как менять структуру сайта, и каким должен быть контент.

      Что вас ждет:

      • восьмичасовая онлайн-конференция, ради которой никуда не нужно ехать, устраивайтесь поудобнее и получайте знания;

      • 14 спикеров, которые поделятся практическими навыками, работающими кейсами и личным опытом продвижения;

      • более 5 000 участников;

      • целый день лекций, на которых вы можете задавать любой свой вопрос эксперту и услышать ответ в прямом эфире;

      • подарки от организаторов и партнеров для всех участников.

      Спикеры поделятся последними трендами, лайфхаками и "фишками", которые будут работать в 2020 году.

      Вы услышите доклады: Игоря Рудника (Referr.ru, collaborator.pro), Владислава Моргуна (ЛУН & Flatfy), Игоря Шулежко (TemplateMonster), Богдана Бабяка (SE Ranking), Дмитрия Иванова (Иванов SEO) и других практикующих экспертов.

      Эта конференция для вас, если вы:

      • SEO-специалист, который хочет получать актуальные знания у лучших;

      • владелец бизнеса, который хочет понимать, как все устроено и говорить с подрядчиком на одном языке;

      • администратор сайта, который собирается продвигать его самостоятельно.

      Хотите, чтобы ваш сайт уже сейчас начал работать эффективнее? Регистрируйтесь прямо сейчас, участие бесплатное!

      Кстати, если вы хотите не только поучаствовать в конференции в онлайне, но и получить все записи докладов, презентации спикеров и информацию с прошлой конференции SEO Day — приобретайте уже сейчас доступ к материалам и сможете вернуться к нужной информации в любое время.

      Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, Referr.ru, collaborator.pro, SE Ranking

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