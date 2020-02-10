SEО-просування, яке буде працювати. Безкоштовна онлайн-конференція SEO Day

Як зробити так, щоб ваш сайт працював більш ефективно, був у перших рядках пошукових систем, а продажі зростали у геометричній прогресії? Які SEO-тренди та інструменти будуть актуальними у 2020 році?

Відповіді на ці питання та багато іншого ви отримаєте 21 лютого на щорічній безкоштовній онлайн-конференції SEO Day, яку проводять наші друзі і партнери Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Коли?

21 лютого, початок о 10:00 (за Київським часом).

На конференції ви не тільки дізнаєтеся, як ефективно просувати сайти, збільшувати трафік, конверсію та продажі, а й опануєте важливі технічні нюанси. Ви навчитеся правильно налаштовувати оптимізацію сайту, розберетеся як розумно змінювати його структуру і яким повинен бути якісний контент.

Що на вас чекатиме:

восьмигодинна онлайн-конференція, заради якої нікуди не потрібно їхати, влаштовуйтеся зручніше і отримуйте знання;

14 спікерів, які поділяться практичними рекомендаціями, кейсами і особистим досвідом просування;

більше 5 000 учасників;

цілий день онлайн-лекцій, під час яких, ви зможете отримати експертну відповідь на своє питання;

корисні подарунки від організаторів та партнерів для всіх учасників.

Спікери поділяться останніми трендами, лайфхаками і «фішками», які будуть працювати у 2020 році.

Ви почуєте доповіді: Ігоря Рудника (Referr.ru, collaborator.pro), Владислава Моргуна (ЛУН & Flatfy), Ігоря Шулежко (TemplateMonster), Богдана Баб'яка (SE Ranking), Дмитра Іванова (Іванов SEO) та інших практикуючих експертів.

Ця конференція саме для вас, якщо ви:

SEO-спеціаліст, який хоче отримати актуальні знання у досвідчених практиків;

власник бізнесу, який прагне зрозуміти, як все влаштовано і говорити з підрядником на одній мові;

адміністратор сайту, який планує просувати його самостійно.

Хочете, щоб ваш сайт вже зараз почав працювати ефективніше? Скоріше реєструйтеся, участь безкоштовна!

До речі, якщо ви хочете не тільки взяти участь у конференції в онлайн-форматі, але й отримати усі записи доповідей, презентації спікерів та інформацію з минулої конференції SEO Day — купуйте вже зараз доступ до матеріалів, щоб повернутися до потрібної інформації у будь-який час.

Організатори та партнери: WebPromoExperts, Referr.ru, collaborator.pro, SE Ranking

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