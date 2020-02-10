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      SEО-просування, яке буде працювати. Безкоштовна онлайн-конференція SEO Day

      20 Читать новость на русском

      Як зробити так, щоб ваш сайт працював більш ефективно, був у перших рядках пошукових систем, а продажі зростали у геометричній прогресії? Які SEO-тренди та інструменти будуть актуальними у 2020 році?

      Відповіді на ці питання та багато іншого ви отримаєте 21 лютого на щорічній безкоштовній онлайн-конференції SEO Day, яку проводять наші друзі і партнери Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

      Коли?
      21 лютого, початок о 10:00 (за Київським часом).

      На конференції ви не тільки дізнаєтеся, як ефективно просувати сайти, збільшувати трафік, конверсію та продажі, а й опануєте важливі технічні нюанси. Ви навчитеся правильно налаштовувати оптимізацію сайту, розберетеся як розумно змінювати його структуру і яким повинен бути якісний контент.

      Що на вас чекатиме:

      • восьмигодинна онлайн-конференція, заради якої нікуди не потрібно їхати, влаштовуйтеся зручніше і отримуйте знання;

      • 14 спікерів, які поділяться практичними рекомендаціями, кейсами і особистим досвідом просування;

      • більше 5 000 учасників;

      • цілий день онлайн-лекцій, під час яких, ви зможете отримати експертну відповідь на своє питання;

      • корисні подарунки від організаторів та партнерів для всіх учасників.

      Спікери поділяться останніми трендами, лайфхаками і «фішками», які будуть працювати у 2020 році.

      Ви почуєте доповіді: Ігоря Рудника (Referr.ru, collaborator.pro), Владислава Моргуна (ЛУН & Flatfy), Ігоря Шулежко (TemplateMonster), Богдана Баб'яка (SE Ranking), Дмитра Іванова (Іванов SEO) та інших практикуючих експертів.

      Ця конференція саме для вас, якщо ви:

      • SEO-спеціаліст, який хоче отримати актуальні знання у досвідчених практиків;

      • власник бізнесу, який прагне зрозуміти, як все влаштовано і говорити з підрядником на одній мові;

      • адміністратор сайту, який планує просувати його самостійно.

      Хочете, щоб ваш сайт вже зараз почав працювати ефективніше? Скоріше реєструйтеся, участь безкоштовна!

      До речі, якщо ви хочете не тільки взяти участь у конференції в онлайн-форматі, але й отримати усі записи доповідей, презентації спікерів та інформацію з минулої конференції SEO Day — купуйте вже зараз доступ до матеріалів, щоб повернутися до потрібної інформації у будь-який час.

      Організатори та партнери: WebPromoExperts, Referr.ru, collaborator.pro, SE Ranking

      СТАТИ УЧАСНИКОМ

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