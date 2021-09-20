Факт привлечения жителей оккупированных территорий Украины к российским выборам делает данный избирательный процесс тем более незаконным. В первую очередь, это вызвано тем, что выдача паспортов РФ на оккупированных территориях осуществляется в принудительном порядке.

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Фактически, человек, проживающий на территории оккупированного Крыма либо оккупированной части Донбасса без паспорта РФ становится объектом для преследований.

Известны факты увольнений, например, среди шахтеров, не получивших паспорта РФ. Также, на отказывающихся получать паспорта пишутся доносы, и начинается их преследование оккупантами.

Сам факт получения паспорта РФ на оккупированных территориях, просто как процесс, уже является преступлением. Но, похоже, это прекрасно понимают и в самой России.

Дело в том, что, наблюдая за процессом голосования в РФ, я отмечал своеобразную сегрегацию избирательных участков для приезжающих из так называемых "ДНР" и "ЛНР" так называемых "избирателей". Они все голосовали в специально отведенных местах для "жителей "ДНР" и "жителей ЛНР".

Возникает вопрос, если приехали голосовать на так называемых выборах так называемые "граждане" России, зачем вы их сепарируете? Или они не такие "граждане" как те, что голосуют, например, в Мурманске или Магадане?

Хотел бы напомнить одну очень важную черту политики РФ, как внутренней, так и внешней. Россия всегда испытывает допустимые возможности. Начиная от реализации законов и мер, ограничивающих свободу слова и права граждан в своем государстве, заканчивая вторжением в соседние. И там, где ей удается реализовать без особого сопротивления подобные сценарии, она будет продолжать развивать их и дальше.

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С жителями оккупированного Крыма в 2016 году России удалось с минимальными потерями провести "выборы", и она продолжила эксплуатировать данный ресурс и дальше. Теперь речь уже идет о привлечении жителей оккупированного Донбасса, но в Кремле до конца не уверены в тяжести последствий для них от такого действа.

Именно по этой причине "избирателей" с непризнанных "ДНР" и "ЛНР" сепарируют, дабы в случае критической реакции международного сообщества, вплоть до непризнания выборов и депутатов Государственной Думы нового созыва, можно было бы все эти голоса изъять и "пойти навстречу" Западу. Ведь, насколько бы Россия не опускала сейчас железный занавес, а на дипломатическом уровне ей жизненно важно присутствовать в мировой политике.

Именно по этой причине завозимых с оккупированной части Донбасса избирателей и отделяли от граждан России. Они слишком непредсказуемый и токсичный элемент, но такой желанный. Желанный по той причине, что, благодаря ему, возможно на порядок повысить манипуляции и фальсификации.

Схема элементарная – на избирательный участок, например, завезли 500 "избирателей", а по итогам добросили еще 5 тысяч или даже 10 тысяч бюллетеней. Кто будет проверять? С таким успехом все незаконно получившие паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, по воле избирательных комиссий РФ могут стать участниками выборов – 100% явка!

В этом и вся суть привлечения этих людей к так называемому избирательному процессу. Но, опять-таки, хочется, но колется! Ведь в результате, "Единая Россия" и ее лидер, Сергей Шойгу, фактически новый руководитель России, попросту могут быть непризнанными на международном уровне.

Хотя, почему "могут"? Так должно быть! И в этот раз международное сообщество не должно спасовать.