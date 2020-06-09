Офис Президента пригласил принять участие в переговорах ТКГ четырех представителей ОРДЛО – это двое журналистов, врач и юрист. По мнению политолога Владимира Фесенко, в результате такого решения представители так называемых сепаратистских республик теряют монополию на представительство интересов Донбасса в рамках переговоров.

Ведь ранее, с 2014 – 2015 годов, украинская сторона согласилась на то, чтоб интересы неподконтрольных Украине территорий представляли сугубо сепаратисты. Зато сейчас эта монополия нарушается, и в переговорный процесс вводятся люди, которые представляют и украинскую сторону также. Об этом политолог Владимир Фесенко рассказал в эфире 24 канала.

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Он отметил, что новые участники ТКГ представляют не украинскую державу, которая представлена официальными представителями, а именно Донбасс, чтобы не было монополии представителей сепаратистов.

Политолог отметил, что не ожидает быстрого результата. Однако отметил важный момент, что сейчас разрушается эта монополия сепаратистов на представительство интересов Донбасса.

Результат может быть, если удастся найти компромиссы во время переговоров. Пока Россия и сепаратисты не изменят свои позиции, я, честно говоря, не ожидаю какого-то конкретного результата,

– пояснил Владимир Фесенко.

Зачем Офис Президента ввел этих людей в процесс переговоров

По словам политолога, дело не в пиаре, а в том, чтобы у сепаратистов не было монополии на представительство интересов тех территорий. Поэтому сейчас будут и представители, которые представляют украинскую позицию.

Кроме этого, отметил, что это разрушает пропагандистскую и переговорную позицию России, согласно которой, это внутренний конфликт в Украине. Зато сейчас можно говорить, что есть конфликт на Донбассе между проукраинской и пророссийской частью населения. Они также должны найти между собой определенное понимание и выход из ситуации.

"Дело не в пиаре, а в принципиальной позиции – что на Донбассе есть разные люди. Не только пророссийские, а проукраинские также", – рассказал Владимир Фесенко.

Кто будет представлять Украину от ОРДЛО в ТКГ:

Сергей Гармаш – журналист, будет представлять Донецкую область;

Денис Казанский – журналист, будет представлять Донецкую область;

Вадим Горан – юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество", будет представлять Луганскую область;

Константин Либстер – врач, будет представлять Луганскую область.

Комментарий политолога Владимира Фесенко: видео