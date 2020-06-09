Офіс Президента запросив взяти участь у переговорах ТКГ чотирьох представників ОРДЛО – це двоє журналістів, лікар та юрист. На думку політолога Володимира Фесенка, внаслідок такого рішення представники так званих сепаратистських республік втрачають монополію на представництво інтересів Донбасу в межах переговорів.

Адже раніше, з 2014 – 2015 років, українська сторона погодилась на те, що інтереси непідконтрольних Україні територій представляли суто сепаратисти. Натомість зараз ця монополія порушується, і в переговорний процес вводяться люди, які представляють і українську сторону також. Про це політолог Володимир Фесенко розповів в ефірі 24 каналу.

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Він зауважив, що нові учасники ТКГ представляють не українську державу, яка представлена офіційними представниками, а саме Донбас, щоб не було монополії представників сепаратистів.

Політолог відзначив, що не очікує швидкого результату. Однак наголосив на важливому моменті, що зараз руйнується ця монополія сепаратистів на представництво інтересів Донбасу.

Результат може бути, якщо вдасться знайти компроміси під час переговорів. Поки Росія і сепаратисти не змінять свої позиції, я, чесно кажучи, не очікую якогось конкретного результату,

– пояснив Володимир Фесенко.

Навіщо Офіс Президента ввів цих людей у процес перегорів

За словами політолога, справа не в піарі, а в тому, щоб у сепаратистів не було монополії на представництво інтересів тих територій. Відтак зараз будуть і представники, які представляють українську позицію.

Крім цього, зазначив, що це руйнує пропагандистську і переговорну позицію Росії, згідно з якою, це внутрішній конфлікт в Україні. Натомість зараз можна казати, що є конфлікт на Донбасі між проукраїнською та проросійською частиною населення. Вони також мають знайти між собою певне порозуміння і вихід з ситуації.

"Справа не в піарі, а в принциповій позиції – що на Донбасі є різні люди. Не тільки проросійські, а й проукраїнські також", – розповів Володимир Фесенко.

Хто представлятиме Україну від ОРДЛО у ТКГ:

Сергій Гармаш – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Денис Казанський – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Вадим Горан – юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво", представлятиме Луганську область;

Костянтин Лібстер – лікар, представлятиме Луганську область.

Коментар політолога Володимира Фесенка: відео