Правоохранительные органы Сербии открыли уголовное дело. Оно касается прослушивания президента страны Александра Вучича.

Строго засекреченное следствие уже некоторый период продолжается. Об этом сообщили на сайте Novosti.

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Как происходит дело

Дело ведет Сектор внутреннего контроля министерства внутренних дел страны. Сейчас допрашивают сотрудников Службы особых методов расследования Управления уголовной полиции. Также служба отвечает за ведение электронного наблюдения.

Тяжкое уголовное преступление

Прослушка президента расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье "попытка свержения конституционного строя".

Подтверждение министра

Министр внутренних дел Александр Вулин подтвердил в воскресенье, 3 января, что президента Вучича прослушивали и что службы проводят расследование.

Мы докопаемся до истины и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали и гарантировать, что это больше не повторится,

– отметил Вулин.

Также он добавил, что говорить о том, какой была цель прослушивания телефонных разговоров президента пока рано. "Но уж точно не приходится говорить о благих намерениях", – сказал министр.

Прослушивание президента Сербии: кратко