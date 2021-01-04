Правоохоронні органи Сербії відкрили кримінальну справу. Вона стосується прослуховування президента країни Александара Вучича.

Суворо засекречене слідство вже деякий період продовжується. Про це повідомили на сайті Novosti.

Також читайте Сербія почала отримувати російський газ в обхід України

Як відбувається справа

Справу веде Сектор внутрішнього контролю міністерства внутрішніх справ країни. Наразі допитують співробітників Служби особливих методів розслідування Управління кримінальної поліції. Також служба відповідає за ведення електронного спостереження.

Тяжкий кримінальний злочин

Прослуховування президента розслідується як тяжкий кримінальний злочин за статтею "Спроба повалення конституційного ладу".

Підтвердження міністра

Міністр внутрішніх справ Олександр Вулін підтвердив у неділю, 3 січня, що президента Вучича прослуховували та що служби проводять розслідування.

Ми докопаємося до істини й судові органи зроблять свою справу. Ми повинні підтвердити, що президента прослуховували й гарантувати, що це більше не повториться,

– зазначив Вулін.

Також він додав, що говорити про те, якою була мета прослуховування телефонних розмов президента поки рано. "Але вже точно не доводиться говорити про благі наміри", - сказав міністр.

Прослуховування президента Сербії: коротко