В Сербии вакцинируют иностранцев, образовались огромные очереди: фото
В сербскую столицу Белград 27 марта приехали тысячи людей из соседних стран. А все потому, что Сербия решила бесплатно вакцинировать иностранцев.
Источник:BBC
Сейчас говорится только об этих выходные – субботе и воскресенье 27 и 28 марта. Поэтому в Белграде у пунктов вакцинации образовались приличные очереди.
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Сербия объявила, что будет вакцинировать иностранцев бесплатно
Власти Сербии объявили, что позволяют бесплатно получить прививку против COVID-19 иностранным гражданам. Речь идет пока что только:
- Об этих выходных, 27 и 28 марта.
- И о жителях соседних с Сербией стран.
Как только это стало известно, тысячи людей поехали в Белград – целыми семьями. В основном это граждане Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.
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Почему Сербия решила провакцинировать соседей
- Вероятно, таким образом Сербия хочет обезопасить себя от распространения коронавируса от соседей. Сейчас сербы пускают к себе жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Северной Македонии и Черногории без карантинов и ПЦР-тестов.
- Однако критики президента Сербии Александара Вучича видят в этом шаге власти попытку усилить влияние в регионе.
- Есть и еще одна версия, хоть она и ничем не подтверждена: якобы у поставленной в Сербию вакцины AstraZeneca (а именно ею прививают иностранцев) истекает срок годности.
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