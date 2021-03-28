В сербскую столицу Белград 27 марта приехали тысячи людей из соседних стран. А все потому, что Сербия решила бесплатно вакцинировать иностранцев.

Сейчас говорится только об этих выходные – субботе и воскресенье 27 и 28 марта. Поэтому в Белграде у пунктов вакцинации образовались приличные очереди.

Стоит знать Кто лидирует в мире по количеству вакцинированных и на каком месте Украина

Сербия объявила, что будет вакцинировать иностранцев бесплатно

Власти Сербии объявили, что позволяют бесплатно получить прививку против COVID-19 иностранным гражданам. Речь идет пока что только:

Об этих выходных, 27 и 28 марта.

И о жителях соседних с Сербией стран.

Как только это стало известно, тысячи людей поехали в Белград – целыми семьями. В основном это граждане Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

Очереди иностранцев на вакцинацию в Сербии: фото из соцсетей

Почему Сербия решила провакцинировать соседей

Вероятно, таким образом Сербия хочет обезопасить себя от распространения коронавируса от соседей. Сейчас сербы пускают к себе жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Северной Македонии и Черногории без карантинов и ПЦР-тестов.

Однако критики президента Сербии Александара Вучича видят в этом шаге власти попытку усилить влияние в регионе.

Есть и еще одна версия, хоть она и ничем не подтверждена: якобы у поставленной в Сербию вакцины AstraZeneca (а именно ею прививают иностранцев) истекает срок годности.

К слову, Сербия среди всех стран Балканского полуострова кампанию по массовой вакцинации проводит довольно успешно. Как отмечает DW , местной власти удалось закупить большие запасы 4 вакцин – китайской Sinopharm, российской "Спутник V", а также BioNTech / Pfizer и AstraZeneca.