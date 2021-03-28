У Сербії почали вакцинувати іноземців, утворилися величезні черги: фото
У сербську столицю Белград 27 березня приїхали тисячі людей з сусідніх країн. А все тому, що Сербія вирішила безкоштовно вакцинувати іноземців.
Джерело:BBC
Наразі мовиться тільки про ці вихідні – суботу та неділю 27 й 28 березня. Тому у Белграді біля пунктів вакцинації утворилися величенькі черги.
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Сербія оголосила, що вакцинуватиме іноземців безкоштовно
Влада Сербії оголосила, що дозволяє безплатно отримати щеплення проти COVID-19 іноземним громадянам. Мовиться наразі тільки:
- Про ці вихідні, 27 та 28 березня.
- І про мешканців сусідніх із Сербією країн.
Щойно це стало відомо, тисячі людей поїхали до Белграда – цілими родинами. Здебільшого це громадяни Боснії та Герцоговини, Чорногорії й Північної Македонії.
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Чому Сербія вирішила провакцинувати сусідів
- Ймовірно, у такий спосіб Сербія хоче убезпечити себе від поширення коронавірусу від сусідів. Наразі серби пускають до себе мешканців Албанії, Боснії й Герцеговини, Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії без карантинів та ПЛР-тестів.
- Однак критики президента Сербії Александара Вучича вбачають у цьому кроці влади спробу посилити вплив у регіоні.
- Є й ще одна версія, хоч вона й нічим не підтверджена: мовляв, у привезеної до Сербії вакцини AstraZeneca (а саме нею щеплюють іноземців) спливає термін придатності.
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