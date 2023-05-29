Причиной беспорядков стало то, что новоизбранные главы администраций должны начинать выполнение своих обязанностей. Однако этнические сербы, игнорировавшие выборы в апреле, препятствуют им.

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Что происходит в Косово

Этнические сербы решили штурмовать офис главы администрации муниципалитета Звечан, пытаясь не допустить руководителя, избранного этническими албанцами. Миротворцы миссии НАТО KFOR пострадали в столкновениях. Организация сообщила о 25 пострадавших.

Очевидцы утверждают, что миротворцы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы защитить косовских правоохранителей. Сербы же забросали миротворцев камнями.

Несколько солдат итальянского и венгерского контингента KFOR получили неспровоцированные нападения и получили травмы с переломами и ожогами в результате взрыва зажигательных устройств,

– заявили представители миссии.

Несколько полицейских автомобилей и авто журналистов повреждены – их разукрасили символикой российских оккупантов.

This is how Serbs reportedly decorated the car of the NATO KFOR mission during today's events in Kosovo. pic.twitter.com/f6FZeMFO38 — NOELREPORTS (@NOELreports) May 29, 2023

Столкновения в Косово: смотрите видео

NATO has announced that at least 25 Soldiers from the NATO Peacekeeping Mission in Kosovo (KFOR) have been Injured during “Violent Clashes” with Ethnic-Serbians in the City of Zvečan in Northern Kosovo today; the Injuries reportedly occurred after Explosive and Incendiary Devices… pic.twitter.com/Jbf7BedfOR — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2023

Президент Сербии Александра Вучич в срочном обращении к народу заявил, что проведет ночь со своими войсками на границе с Косово, которые на прошлой неделе привели в состояние боевой готовности. В то же время в беспорядках он обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти. Также, по словам Вучича, пострадали 52 серба.

Реакция НАТО

В НАТО осудили события в Косово с нападением на миротворцев Североатлантического союза. В заявлении традиционно отметили необходимость прекращения насилия.

НАТО решительно осуждает непровоцированные нападения на военнослужащих KFOR на севере Косово, в результате которых несколько из них получили ранения. Такие приступы совершенно неприемлемы. Насилие должно быть немедленно прекращено,

– говорится в заявлении.

Meet Dragan Smigič.



Dragan is a Serbian policeman from the town of Rudare in Serbia .



Dragan was sent by Vucic to orchestrate violence in Kosovo.



Here, a picture shows Dragan beating up NATO soldiers in Kosovo with a police baton.



Dragan is not a citizen of Kosovo #NATO pic.twitter.com/OGQ4QqXX2u — Patjeter! (@hsczbnsdwv) May 29, 2023

В Альянсе призвали Сербию и Косово к диалогу и подчеркнули, что миссия KFOR будет продолжать свою работу в соответствии с резолюцией ООН. Хотя Вучич считает, что мирная миссия якобы "защищает узурпаторов" – так он называет новоизбранных руководителей муниципалитетов Косово.