Причиною для заворушень стало те, що новообрані голови адміністрацій мали б розпочинати виконання своїх обов'язків. Однак етнічні серби, які ігнорували вибори у квітні, перешкоджають їм.

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Що відбувається у Косово

Етнічні серби вирішили штурмувати офіс голови адміністрації муніципалітету Звечан, намагаючись не допустити очільника, якого обрали етнічні албанці. Миротворці місії НАТО KFOR постраждали у сутичках. Організація повідомила про 25 постраждалих.

Очевидці стверджують, що миротворці застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати, аби захистити косовських правоохоронців. Серби ж закидали миротворців камінням.

Кілька солдатів італійського та угорського контингенту KFOR зазнали неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв,

– заявили представники місії.

Кілька поліцейських автомобілів та авто журналістів пошкоджені – їх розмалювали сербською символікою, ба більше, – проросійські серби використовували і символіку російських окупантів.

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Президент Сербії Александра Вучич у терміновому зверненні до народу заявив, що проведе ніч зі своїми військами на кордоні з Косово, які ще минулого тижня привели у стан бойової готовності. Водночас у заворушеннях він звинуватив прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. Також за словами Вучича, постраждали 52 серби.

Реакція НАТО

У НАТО засудили події у Косово з нападом на миротворців Альянсу. У заяві традиційно наголосили на необхідності припиненні насильства.

НАТО рішуче засуджує неспровоковані напади на військовослужбовців KFOR на півночі Косова, внаслідок яких декілька з них отримали поранення. Такі напади абсолютно неприйнятні. Насильство має бути негайно припинено,

– йдеться у заяві.

В Альянсі закликали Сербію та Косово до діалогу та наголосили, що місія KFOR продовжуватиме свою роботу відповідно до резолюції ООН. Хоча Вучич вважає, що мирна місія буцімто "захищає узурпаторів" – так він називає новообраних керівників муніципалітетів Косова.