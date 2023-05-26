Александр Вучич наказав збройним силам рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією.

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Причини приведення армії у стан боєготовності

Як повідомляють сербські ЗМІ, такий наказ президент підписав через насильство, яке спеціальна поліція Альбіна Курті, прем’єра Косова, чинить проти сербського народу у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавічі. Саме у цих містах на подвір'ях трьох муніципальних адмінбудівель зібралися серби на протести.

Сербські протестувальники бойкотували останні вибори у Косові, що відбулися 23 квітня, а їхні результати вважають нелегітимним. Тож тепер вони хочуть завадити новим мерам-албанцям вступити на посади, хоч ті вже склали присягу напередодні.

Щоб не дозволити мерам увійти до муніципальних будівель, протестувальники навіть збудували барикади. Ба більше, в Лепосавичі поблизу адмінбудівлі муніципалітету було помічено важку техніку.

Косовська поліція натомість почала розганяти протестувальників. І для цього вона застосувала сльозогінний газ. Ба більше, на місці подій лунали постріли та вибухи світло-шумових гранат, а також гула сирена.

Сльозогінний газ, вибухи та стрілянина перед будівлею муніципалітету у Звечані: відео

Відповідно до наших офіційних обов’язків, сьогодні Поліція Косова допомагає мерам північних муніципалітетів Звечан, Лепосавіч і Зубін-Поток реалізувати своє право на роботу в офіційних приміщеннях відповідних муніципалітетів,

– заявили в поліції Косово.

Також президент Сербії Александр Вучич попросив НАТО вплинути на вирішення цієї ситуації.

Сирени лунали поблизу муніципалітету у Лепосавічі: відео

Армія виконає наказ сербського президента

Міністр оборони держави Мілош Вучевич назвав ситуацію у Косово і Метохії драматичною. Також він заявив, що Пріштина, столиця частково визнаної Республіки Косово, рухається до ескалації.

Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підняти бойову готовність на найвищий рівень. Армія почала свою діяльність, те, що робить Курті, веде нас до червоних ліній. Це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах,

– підкреслив міністр оборони.

Він зазначив, що армія виконає наказ Верховного головнокомандувача Александра Вучича. А також закликав сербів у Косово зберігати спокій та не піддаватися на провокації, щоб згодом їх не представили як злочинців.

"Терор проти сербської громади триває. Важливо зберігати спокій і в той же час захищати свої права і свободи", – наголосив Вучевич.

Чому серби вважають вибори нелегітимними