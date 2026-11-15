Сербия расторгла контракт с компанией зятя Трампа о строительстве на месте Генерального штаба

Сергия расторгла контракт с фирмой зятя Дональда Трампа / GettyImages
Сербия официально расторгла контракт с компанией Джареда Кушнера о строительстве отеля в Белграде. Стороны аннулировали соглашения таким образом, что им не грозят арбитраж и штрафы.
Как пишет Vreme со ссылкой на источники в правительстве, договор с компанией Atlantic Incubation Partners LLC был расторгнут "с отказом от всех возможных взаимных претензий".
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Что известно о скандальной застройке
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Александра Софрониевич сообщила новостному изданию Insajder, что правительство приняло соответствующее решение еще в августе. По ее словам, окончательная формализация процесса будет завершена в начале следующей недели.
Сам контракт был подписан в мае 2024 года, когда ведомство возглавлял Горан Васич. Проект предусматривал строительство элитного гостинично-жилого комплекса на месте здания Генерального штаба Югославской армии, разрушенного в результате бомбардировок Белграда в 1999 году.
В мае 2026 года западные СМИ писали о задержании Васича сербскими правоохранительными органами. Следствие заподозрило бывшего чиновника в подделке подписей в официальных документах и превышении полномочий с целью снятия статуса охраняемого памятника с исторического здания в интересах строительства отеля.
Впоследствии The Guardian выяснил, что к давлению на сербских чиновников мог быть причастен экс-президент Сербии Александр Вучич. По данным расследования, он лично настаивал на лишении бывшего здания Генштаба статуса охраняемого объекта ради реализации американского девелоперского проекта.
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