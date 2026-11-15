Сербія розірвала контракт з компанією зятя Трампа про будівництво на місці Генштабу

Як пише Vreme з посиланням на джерела в уряді, договір із фірмою Atlantic Incubation Partners LLC скасували "з відмовою від усіх можливих взаємних претензій".

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Що відомо про скандальну забудову

Міністерка будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Александра Софронієвич повідомила новинному виданню Insajder, що уряд ухвалив відповідне рішення ще в серпні. За її словами, остаточну формалізацію процесу завершать на початку наступного тижня.

Сам контракт підписали у травні 2024 року, коли відомство очолював Горан Васич. Проєкт передбачав зведення елітного готельно-житлового комплексу на місці будівлі Генерального штабу Югославської армії, зруйнованої внаслідок бомбардувань Белграда у 1999 році.

У травні 2026 року західні ЗМІ писали про затримання Васича сербськими правоохоронцями. Слідство запідозрило ексчиновника у підробці підписів в офіційних документах та перевищенні повноважень, щоб зняти охоронний статус пам'ятки з історичної споруди на користь будівництва готелю.

Згодом The Guardian з'ясував, що до тиску на сербських посадовців міг бути причетний експрезидент Сербії Александр Вучич. За даними розслідування, він особисто наполягав на позбавленні колишньої будівлі Генштабу охоронного статусу заради реалізації американського девелоперського проєкту.