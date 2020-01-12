21:01
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      "Сердце снова остановилось": реакция родственников погибших рейса МН17 на сбивание самолета МАУ

      291 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Иране / Getty images

      Иран признал, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране сбила его ракета. Накануне официального заявления к расследованию приобщались лидеры разных стран. Но, прежде всего, все пытались выразить искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе.

      Слова поддержки в соцсети писали родственники погибших в результате сбития малазийского Boeing над Донбассом, сообщает hromadske. Также рассказали, что почувствовали в момент, когда узнали о трагедии, которая произошла в Тегеране.

      Что известно об авиакатастрофе на Донбассе?
      Boeing-777 компании Malaysia Airlines возле Тореза Донецкой области сбили 17 июля 2014 года. На борту находилось 298 человек. Вследствие попадания в самолет зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства погибли все пассажиры и экипаж. Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из голландии в Малайзию. Официальное расследование продолжается. Девятого марта начнется судебный процесс в Нидерландах. Однако до сих пор, даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает любую свою причастность к преступлению.

      По количеству жертв эту катастрофу считают самой большой в истории Украины и самым смертоносным взбиванием пассажирского самолета.

      Сбивание Boeing-777 возле Донецка:

      "Мое сердце снова остановилось"

      Хэнк Турнье вместе с женой Инеке Вестервельд Турнье погибли в авиакатастрофе на Донбассе. Оба летели из Нидерландов. Хэнк хотел впервые посетить свою дочь Нанду в Новой Зеландии. Туда она недавно эмигрировала

      Когда я прочитала, что произошла катастрофа самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране – мое сердце снова остановилось. Так же, как это уже было в тот ужасный день, когда сбили Boeing МН17. И в этот раз я очень надеялась, что это лишь несчастный случай. Ибо с несчастными случаями может быть легче смириться,
      – рассказала Нанда.

      В интервью Sydney Morning Herald Нанда рассказывала, как узнала о падении Boeing-777. В четыре утра того дня громко зазвонил телефон. Сначала она даже не услышала звонка. Позже сказала своему мужу, чтобы тот взял трубку.

      "Неизвестно, мол, что там произошло – может самолет разбился", – так сказала тогда Нанду. Она сразу не поняла, что это правда.


      Хэнк и Инеке Турнье с внуками

      Однако еще до того, когда Иран официально заявил о попадании ракеты в самолет, Нанда была уверена, что это "не похоже на несчастный случай, на злую случайность".

      Как мы говорили о катастрофе МН17: к сожалению, никто не имеет права изменить своей судьбы. Дорогие семьи тех, кого коснулось это великое горе, знайте – мое сердце с вами, потому что это боль, которую я уже хорошо знаю. И никогда не сдавайтесь! Найдите отраду в своих близких и ищите поддержки среди тех, кто оказался в подобной ситуации. Сочувствую вашим потерям,
      – добавила Нанда.

      Трагедия, которая повторилась

      Дейс Олерс – племянница нидерландца Робби Олерса, которая погибла во время сбития Boeing 777. Она направлялась на отдых в Индонезию вместе со своим парнем Брайсом Фрейдриксом. Катастрофу украинского самолета он называет трагедией, которая повторилась.


      Дейс Олерс

      Это просто разрывает сердце на части – видеть, как люди теперь пытаются справиться с потерей самых дорогих. А мировые лидеры вновь решают их право на жизнь или смерть,
      – говорит Робби Олерс.

      Он отмечает, что главное, чтобы теперь дело не оставили нерасследованным. А за справедливость семьям погибших на борту Boeing МАУ в Тегеране стоит бороться так, как "мы боремся во имя Дейс и Брайса". Также Робби поддерживает Украину. Утверждает, что правильным решением Ирана было бы отдать Украине бортовые самописцы сразу и не врать о неисправности двигателя.

      Силейна Фрейдрикс, мать погибшего Брайса Фрейдрикса, говорит, что сейчас чувствует опустошение и дежавю. Во время катастрофы, в которой погиб ее сын, также не перекрывали воздушное пространство и перелет был над зоной конфликта.


      Силейна Фрейдрикс

      Когда появилась информация о том, что Иран признал свою вину, она отметила, что эта весть заставила ее плакать.

      Мы же ждем, чтобы услышать те самые слова от России – за пять с половиной лет после трагедии МН17,
      – сказала Силейна.

      Робби Оленрс добавляет, что пока Путин при власти – таких слов они не услышат точно.

      Что известно о трагедии в Тегеране?
      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

      Катастрофа произошла через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет.

      Число жертв пожаров в Австралии возросло: погиб огнеборец
      сегодня
      4591
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости России Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Катастрофа Украина – Россия MH17 Катастрофа под Донецком Малайзия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
      Северин Трач 134
      сегодня , 18:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      Олена Кук 3396
      сегодня , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 2401
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 1076
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 724
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук