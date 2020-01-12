"Сердце снова остановилось": реакция родственников погибших рейса МН17 на сбивание самолета МАУ

Иран признал, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране сбила его ракета. Накануне официального заявления к расследованию приобщались лидеры разных стран. Но, прежде всего, все пытались выразить искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе.

Слова поддержки в соцсети писали родственники погибших в результате сбития малазийского Boeing над Донбассом, сообщает hromadske. Также рассказали, что почувствовали в момент, когда узнали о трагедии, которая произошла в Тегеране.

Что известно об авиакатастрофе на Донбассе?

Boeing-777 компании Malaysia Airlines возле Тореза Донецкой области сбили 17 июля 2014 года. На борту находилось 298 человек. Вследствие попадания в самолет зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства погибли все пассажиры и экипаж. Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из голландии в Малайзию. Официальное расследование продолжается. Девятого марта начнется судебный процесс в Нидерландах. Однако до сих пор, даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает любую свою причастность к преступлению.



По количеству жертв эту катастрофу считают самой большой в истории Украины и самым смертоносным взбиванием пассажирского самолета.

Сбивание Boeing-777 возле Донецка: "Мое сердце снова остановилось" Хэнк Турнье вместе с женой Инеке Вестервельд Турнье погибли в авиакатастрофе на Донбассе. Оба летели из Нидерландов. Хэнк хотел впервые посетить свою дочь Нанду в Новой Зеландии. Туда она недавно эмигрировала Когда я прочитала, что произошла катастрофа самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране – мое сердце снова остановилось. Так же, как это уже было в тот ужасный день, когда сбили Boeing МН17. И в этот раз я очень надеялась, что это лишь несчастный случай. Ибо с несчастными случаями может быть легче смириться,

– рассказала Нанда. В интервью Sydney Morning Herald Нанда рассказывала, как узнала о падении Boeing-777. В четыре утра того дня громко зазвонил телефон. Сначала она даже не услышала звонка. Позже сказала своему мужу, чтобы тот взял трубку. "Неизвестно, мол, что там произошло – может самолет разбился", – так сказала тогда Нанду. Она сразу не поняла, что это правда.

Хэнк и Инеке Турнье с внуками Однако еще до того, когда Иран официально заявил о попадании ракеты в самолет, Нанда была уверена, что это "не похоже на несчастный случай, на злую случайность". Как мы говорили о катастрофе МН17: к сожалению, никто не имеет права изменить своей судьбы. Дорогие семьи тех, кого коснулось это великое горе, знайте – мое сердце с вами, потому что это боль, которую я уже хорошо знаю. И никогда не сдавайтесь! Найдите отраду в своих близких и ищите поддержки среди тех, кто оказался в подобной ситуации. Сочувствую вашим потерям,

– добавила Нанда. Трагедия, которая повторилась Дейс Олерс – племянница нидерландца Робби Олерса, которая погибла во время сбития Boeing 777. Она направлялась на отдых в Индонезию вместе со своим парнем Брайсом Фрейдриксом. Катастрофу украинского самолета он называет трагедией, которая повторилась.



Дейс Олерс

Это просто разрывает сердце на части – видеть, как люди теперь пытаются справиться с потерей самых дорогих. А мировые лидеры вновь решают их право на жизнь или смерть,

– говорит Робби Олерс.

Он отмечает, что главное, чтобы теперь дело не оставили нерасследованным. А за справедливость семьям погибших на борту Boeing МАУ в Тегеране стоит бороться так, как "мы боремся во имя Дейс и Брайса". Также Робби поддерживает Украину. Утверждает, что правильным решением Ирана было бы отдать Украине бортовые самописцы сразу и не врать о неисправности двигателя.

Силейна Фрейдрикс, мать погибшего Брайса Фрейдрикса, говорит, что сейчас чувствует опустошение и дежавю. Во время катастрофы, в которой погиб ее сын, также не перекрывали воздушное пространство и перелет был над зоной конфликта.



Силейна Фрейдрикс

Когда появилась информация о том, что Иран признал свою вину, она отметила, что эта весть заставила ее плакать.

Мы же ждем, чтобы услышать те самые слова от России – за пять с половиной лет после трагедии МН17,

– сказала Силейна.

Робби Оленрс добавляет, что пока Путин при власти – таких слов они не услышат точно.

Что известно о трагедии в Тегеране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.



Катастрофа произошла через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет.