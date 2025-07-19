Российская агрессия не дает милости даже растениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24 Media в X.

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Что произошло с Серебрянским лесом?

UNITED24 показали кадры из Серебрянского леса на Луганщине. На месте некогда роскошного зеленого "леса чудес" остался только пепел и осколки.

Во что россияне превратили Серебрянский лес на Луганщине: смотрите видео

Серебрянский лес еще называют Кременской лес или среди военных "лес чудес". Он расположен вплотную к Кременной, его часть относится к ботаническому заказнику "Серебрянский", что является частью госпредприятия "Кременское лесопромышленное хозяйство".

Лес преимущественно сосновый и имеет площадь более 107 гектаров.