Это разжигает межнациональную и расовую вражду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24 Media в X.

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Что известно о ксенофобском мороженом в России?

На записи видим мороженое с названиями "Х*хол", "Обамка", "Бедный еврей". Первое слово россияне используют для оскорбительного обезличивания украинцев. Упаковка мороженого в частности имитирует украинский флаг, но перевернутый, превращая украинскую национальность в насмешку.

Что касается мороженого, издевающегося над евреями, то это распространение стандартного российского антисемитского стереотипа о "жадности" евреев.

В России продают мороженое с ксенофобскими названиями: смотрите видео

В 2016 году финансовый директор российской фабрики мороженого "Славица" Анатолий Рагимханов сообщил о выпуске шоколадного мороженого "Обамка". На нем изображен темнокожий мальчик с серьгой в ухе и с браслетом на ноге.

Газета The Times назвала продукцию фабрики мороженого расистской.

Шоколадное мороженое "Обамка" (дословно "Маленький Обама"), появившееся на российских прилавках, пример повседневного расизма в стране,

– отмечало издание.

Тогда на фабрике говорили, что больше выпускать такое мороженое не будут, но вот оно в залах супермаркетов.