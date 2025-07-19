Це розпалює міжнаціональну та расову ворожнечу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24 Media у X.

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Що відомо про ксенофобське морозиво у Росії?

На записі бачимо морозиво із назвами "Х*хол", "Обамка", "Бідний єврей". Перше слово росіяни використовують для образливого знеособлення українців. Упаковка морозива зокрема імітує український прапор, але перевернутий, перетворюючи українську національність на насмішку.

Щодо морозива, що знущається з євреїв, то це поширення стандартного російського антисемітського стереотипу про "жадібність" євреїв.

У Росії продають морозиво з ксенофобськими назвами: дивіться відео

У 2016 році фінансовий директор російської фабрики морозива "Славіца" Анатолій Рагімханов повідомив про випуск шоколадного морозива "Обамка". На ньому зображений темношкірий хлопчик з сережкою у вусі та з браслетом на нозі.

Газета The Times назвала продукцію фабрики морозива расистською.

Шоколадне морозиво "Обамка" (дослівно "Маленький Обама"), що з’явилося на російських прилавках, приклад повсякденного расизму в країні,

– зазначало видання.

Тоді на фабриці казали, що більше випускати таке морозиво не будуть, але ось воно у залах супермаркетів.