Об этом российский публицист рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас есть оружие для сопротивления врагу, но его недостаточно для перехода в контрнаступление.

Он подчеркнул, что по всем военным оценкам Украина будет готова пойти в контрнаступление где-то во второй половине мая.

Я уже говорил, что середина мая – это идеальное время для контрнаступления украинской армии. Но надо и дальше надеяться на глупости Путина, потому что он уже многое сделал для возрождения Украины и создания единого нашего народа,

– заявил Пионтковский.

Но он добавил, что сейчас важен вопрос, когда придет западное оружие. "Ведь россияне начали чаще атаковать железнодорожные узлы и дороги. Но все это рассчитывают, потому все дойдет", – заверил Пионтковский.

Смотрите полный видеоразговор с Андреем Пионтковским:



К слову, Андрей Пионтковский считает, что исход войны России против Украины был решен в 2 – 3 дня, когда на авиабазе Рамштайн в Германии представители более 40 стран приняли решение поставлять оружие Украине. Так что нас ждет победа.

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