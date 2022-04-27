Про це російський публіцист розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі є зброя для спротиву ворогу, але її недостатньо для переходу в контрнаступ.

Він наголосив, що за всіма військовими оцінками, Україна буде готова піти в контрнаступ десь у другій половині травня.

Я вже говорив, що середина травня – це ідеальний час для контрнаступу української армії. Але треба і далі надіятися на дурниці Путіна, бо він вже багато зробив для відродження України і створення єдиного нашого народу,

– заявив Піонтковський.

Але він додав, що зараз важливе питання, коли надійде західна зброя. "Адже росіяни почали частіше атакувати залізничні вузли і дороги. Але все це розраховують, тому все дійде", – запевнив Піонтковський.

До слова, Андрій Піонтковський вважає, що результат війни Росії проти України був вирішений у 2 – 3 дні, коли на авіабазі Рамштайн в Німеччині представники понад 40 країн прийняли рішення постачати зброю Україні. Тож, нас чекає перемога.

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