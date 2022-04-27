Про це російський публіцист Андрій Піонтковський розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Готується важливе рішення ЄС, – Зеленський звернувся до українців

За його словами, політична ситуація докорінно змінилася в світі.

Україна воює вже не одна, а в союзі з 40 країнами. І вже не 90% українців вірить у перемогу, а всі 100%,

– сказав він.

Піонтковський запевнив, що ця перемога дістанеться дорогою ціною. "Бо поки ворог не зламаний, він буде використовувати те, що вміє, Путін не даремно призначив Дворнікова командувачем російськими військами", – додав він.

На його думку, росіяни будуть продовжувати бомбардувати українські міста. Але це не змінить ситуацію стратегічно.

Результат війни був вирішений у ці 2 – 3 дні, коли пройшла зустріч на базі Рамштайн,

– вважає публіцист.

Піонтковський каже, що це не зовсім неочікуване рішення для лідерів країн Заходу.

"Вони поступово до цього йшли… Але приклад України їх "заразив", бо вони думали, що Київ захоплять за 3 – 4 дні. Якби Україна "впала", то Путін би пішов далі на Захід", – додав він.

Що відомо про зустріч міністрів на авіабазі Рамштайн

На авіабазі Рамштайн в Німеччині пройшли п ереговори за участю понад 40 країн , які захотіли прискорити постачання зброї до Києва. Зустріч пройшла з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна після його поїздки до Києва.

, які захотіли прискорити постачання зброї до Києва. Зустріч пройшла з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна після його поїздки до Києва. Остін зазначив, що всі союзники вірять в перемогу України . Генерал армії США Марк Міллі каже, що треба допомогти нашій державі захиститися від вирішального російського наступу на Сході.

. Генерал армії США Марк Міллі каже, що треба допомогти нашій державі захиститися від вирішального російського наступу на Сході. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що нарешті прийнято перехід на західні калібри та техніку. Зокрема, Україна вже отримує артилерію калібру 155-мм. Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО.

До слова, попри те, що російська армія готувалася до війни, вона виснажується. Окупанти мають великі втрати. Зокрема, за ці 2 місяці Росія фактично вдвічі скоротила свій запас ракет. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Відео до теми – зустріч на базі "Рамштайн": чим важлива для України