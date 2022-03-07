Так, с начала февраля украинские ресурсы атаковали около 2800 раз, сообщает Госспецсвязи.
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Массированные DDoS-атаки начались 15 февраля
Еще до официального наступления российских оккупантов на Украину их кибервойска приступили к своей работе. Так, массированные DDoS-атаки на украинские ресурсы начались 15 февраля.
- За почти месяц Украина понесла около 2800 кибератак от оккупантов.
- А вот рекордное количество этих DDoS-атак – 271 за сутки.
Кибероборона государства готова к таким действиям врага. Сайты государственных органов доступны гражданам. Мы стоим! Все будет Украина!
– говорится в сообщении.
На наш сайт также осуществляли несколько DDoS-атак за этот период. В частности, 23 февраля, накануне вторжения России, сайт 24 канала не работал из-за слишком большого количества запросов. Большинство из них было из азиатских стран.
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