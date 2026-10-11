Иран заявляет о готовности противостоять американскому давлению, в то время как США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. При этом под угрозой оказываются нефтяные доходы, от которых зависят бюджет и социальные выплаты в стране.

Военный обозреватель и эксперт по Ближнему Востоку Сергей Ауслендер в эфире 24 Канала заявил, что возможности Тегерана влиять на нефтяной рынок сокращаются. Борьбу за власть и радикализацию государственной пропаганды он связывает с ослаблением центрального контроля над страной.

Шантаж Ормузским проливом теряет силу

США рассматривают варианты нанесения удара по Ирану до или после выборов, а в регион направляются третья американская авианосная группа и еще один отряд морской пехоты. Иранские власти, в свою очередь, настаивают, что уступать не нужно: американские угрозы называют попыткой давления и заявляют о новых средствах противодействия, которые якобы позволят создать США больше проблем.

Ничего сделать больше, чем они делали весной, не смогут. И на самом деле даже, напевно, смогут меньше. Главным их средством ведения войны был Ормузский пролив. Но это было одноразовое средство, и оно больше не работает. Они израсходовали свой козырь,

– сказал Ауслендер.

Весной, когда Иран объявил о перекрытии пролива, расчет заключался в том, чтобы судовладельцы побоялись отправлять танкеры по опасному маршруту. Важную роль в этом играл отказ страховых компаний покрывать риски перевозок: без страхования грузов судоходство должно было остановиться.

Подобный механизм сработал с Баб-эль-Мандебским проливом, где суда могли выбрать более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки. Для выхода из Персидского залива через Ормузский пролив такого морского обхода нет. После отказа британской корпорации Lloyd's страховать танкеры ее место заняли американские страховые компании, которые, как предполагает обозреватель, получили дополнительные гарантии от правительства США.

В результате суда страхуются немного дороже. Суда выплачивают дополнительные премии экипажам за работу в этих условиях. Но все работает, они все ходят,

– пояснил военный обозреватель.

Единственным шансом для иранского режима Ауслендер считает уступки, на которые Тегеран пока не идет. Когда именно США могут начать операцию, остается неизвестным.

Между тем довоенный объем экспорта нефти, как утверждает обозреватель, в целом восстановился на Ближнем Востоке. Поставки идут через пролив и трубопроводы, а в конце сентября их совокупный объем даже немного превысил довоенные показатели. Ауслендер считает этот энергетический кризис завершенным и ожидает дальнейшего снижения цен на нефть.

Иран теряет нефтяные контракты с Китаем

При этом у Ирана возникает все больше проблем со сбытом собственной нефти. Китай постепенно перестает быть ее главным покупателем, считает Ауслендер: Reuters сообщило, что закупки прекратили небольшие частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), известные как "чайники".

Ранее эти предприятия закупали нефть, подпадающую под санкции, из Ирана, России и Венесуэлы. Их формальная независимость от китайского государства позволяла Пекину меньше обращать внимание на санкции против отдельных заводов, однако в последнее время закупки начали сворачивать.

Обозреватель рассматривает две возможные причины этого изменения: американская блокировка иранских портов не позволяет отгружать достаточно нефти или сами заводы опасаются санкций. Китайские покупатели переходят на иракскую нефть и другие источники поставок, а в самом Иране возникли вопросы по поводу уже заключенных контрактов.

В иранском парламенте на этой неделе разразился грандиозный скандал, когда депутаты обнаружили, что государственная нефтяная компания Ирана расторгла контракты с семью китайскими НПЗ, подписанные буквально несколько месяцев назад. Сейчас пытаются выяснить, почему. Пока никто ничего не объясняет,

– рассказал Ауслендер.

Государственная корпорация не предоставила депутатам всех документов, поэтому они пытаются установить причины расторжения и оценить возможные убытки. Беспокойство связано с предыдущим случаем с Эмиратами: примерно пять–шесть лет назад Иран также расторг контракты со своей стороны, после чего с него через суды взыскали большие неустойки. Теперь депутаты опасаются аналогичных требований со стороны Китая.

Если Китай действительно откажется от их нефти и перестанет ее покупать, тогда они будут продавать только совершенно на черном рынке и очень невыгодно для себя. Потоки валюты для них очень сильно сократятся. Этими долларами уже ничего не спасти,

– подчеркнул обозреватель.

При таком сценарии Иран будет все больше превращаться в недееспособное государство, прогнозирует Ауслендер. Он будет терять возможность выполнять социальные обязательства перед гражданами, в частности выплачивать пенсии и бюджетные зарплаты.

Основной частью иранского бюджета обозреватель называет субсидии на товары первой необходимости, в частности хлеб, молоко и яйца, а также бензин, другое топливо и газ. Из бюджета финансируются и коммунальные услуги, за которые население платит символические суммы. Такая поддержка является одной из опор иранского государства, однако деньги на ее финансирование, утверждает Ауслендер, уже закончились.

В Иране обостряется борьба за власть

Скандал вокруг контрактов с Китаем консервативные депутаты используют для давления на правительство Пезешкиана. Государственная нефтяная компания подчиняется правительству, а недавно назначенный министр нефтяной промышленности входит в президентскую команду. Поэтому обвинения в неумелом руководстве отраслью и ухудшении отношений с Китаем адресуют президенту.

Хотят на место Пезешкиана продвинуть какого-нибудь силовика. Все это говорит нам о том, что верховного лидера все-таки нет, по крайней мере такого, который принимает решения. Похоже, что эти консерваторы хотят сменить президента, потому что президент приобретает все больше полномочий де-факто,

– предположил Ауслендер.

Раньше силовые структуры могли работать через верховного лидера, поэтому личность президента не имела для них такого значения. Теперь, как объясняет обозреватель, они стремятся иметь на этом посту своего человека.

Пезешкиан не имеет собственных связей с силовиками, что ограничивает его возможности воспользоваться ростом полномочий. В то же время его ситуативным союзником стал спикер парламента Галибаф, который обладает такими связями.

Поскольку сам Галибаф избран, а Пезешкиан тоже избран, они сейчас должны по-настоящему управлять страной. Потому что все остальные – это непонятно кто: все эти силовые структуры, которых никто никогда не избирал, Рада по национальной обороне, которых непонятно кто назначил,

– пояснил военный обозреватель.

Противостояние между этими группами затрудняет принятие решений и попытки нормализовать ситуацию. Внутренние противоречия, по мнению Ауслендера, все больше подталкивают Иран к войне с США.

Правительственная газета цитирует вымышленную речь Гитлера

Ослабление центрального контроля Ауслендер усматривает и в изменениях государственной пропаганды в отношении Израиля. Иранская правительственная газета "Джомхури-е Эслами" опубликовала статью "Безродные пожиратели миров", дословный перевод названия которой означает "Пожиратели миров без родины".

Само издание, название которого переводится как "Исламская республика", было основано во время революции 1979 года. Его первым директором был Али Хаменеи, а главным редактором – Мир-Хосейн Мусави. Впоследствии Мусави стал премьер-министром Ирана, на выборах 2009 года был соперником Ахмадинежада, а с 2009 по 2025 год находился под домашним арестом.

По риторике Ауслендер считает эту газету менее радикальной, чем ультраконсервативная "Кейхан", главного редактора которой лично назначает верховный лидер. Однако опубликованная в "Джомхури-е Эслами" статья построена на цитате, приписываемой Гитлеру.

Статья начинается с того, что авторы приводят цитату Гитлера, по их словам, от 1941 года. Цитата начинается со слова "Израиль". То есть Гитлер говорит "Израиль", а не "евреи". Речь идет, конечно, о народе Израиля, государства в сорок первом году никакого не было,

– пояснил Ауслендер.

В этой вымышленной цитате евреям приписывают стремление к мировому господству и провоцирование войн, а их уничтожение нацистами представляют как вынужденную меру. Авторы статьи развивают этот тезис и утверждают, что Европа якобы "заслала" евреев в оккупированную Палестину, пишут о "плане Большого Израиля" Нетаньяху и приводят цифру в 75 тысяч погибших в секторе Газа. Публикация завершается призывом к миру объединиться против Израиля и одобрением позиции, которую приписали Гитлеру.

Гитлер ничего подобного никогда не говорил. Цитата абсолютно фейковая. Гитлер много плохого говорил о евреях, но именно эта фраза – это фейк, который циркулирует в интернете. Они его не придумали, просто где-то наткнулись,

– подчеркнул обозреватель.

Нацисты, напоминает Ауслендер, скрывали Холокост от внешнего мира и собственных граждан. Немецкому населению открыто не объявляли об отправке евреев на уничтожение, а протоколы Ванзейской конференции были секретными. Большинство убитых евреев не были жителями Германии, что облегчало сокрытие преступления от немецкой общественности. Возможные догадки людей, проживавших рядом с концлагерями, обозреватель отделяет от официального признания преступления.

Пропаганда переходит к откровенному антисемитизму

Ранее иранская государственная пропаганда четко отделяла враждебное отношение к Израилю и сионизму от отношения к евреям, отмечает Ауслендер. Это разграничение сохранялось даже при Ахмадинежаде, отрицавшем Холокост: тогда в Иране сняли сериал о дипломате в Париже, который спасал евреев, выдавая им визы для выезда в Иран.

Цель этой статьи – призвать к полному уничтожению евреев, то есть довести дело Гитлера до конца. Не просто уничтожить государство Израиль, здесь уже нет такого разграничения. Евреи виноваты, куда бы ты их ни отправил, они везде будут настраивать народы друг против друга и провоцировать войны. Как будто евреи – это вообще не люди, а какой-то отдельный вид разумных существ,

– так описал антисемитскую риторику статьи Ауслендер.

Отход от прежней риторики обозреватель заметил и после 12-дневной войны, когда в Тегеране появились плакаты с искаженной цитатой из Корана. На них писали, что евреи не отстанут, пока им не подчинятся. Ауслендер объясняет, что в оригинале речь шла о евреях и христианах, которые будут требовать перехода в их веру: упоминание о христианах убрали, а призыв к смене веры заменили требованием подчиниться.

Мы видим, что режим становится абсолютно нацистским. И поскольку до Израиля они добраться не могут, а до своих евреев могут, то на их месте я бы уже давно уехал. Иранское государство не позволяет так легко выехать, у них есть выездные визы, и евреям они их выдают очень неохотно,

– предупредил военный обозреватель.

Радикализацию Ауслендер связывает с кризисом в обществе и идеологии, а также с отсутствием сильного центра управления, который ранее контролировал границы допустимой риторики. Публикацию такой статьи он объясняет самодеятельностью в условиях фактического отсутствия верховного лидера в процессе принятия решений, а не его приказом усилить пропаганду. Антисемитскую статью перепечатали многие иранские издания.

Эфиопия обвинила Эритрею во вторжении

Эритрея расположена на африканском побережье Красного моря, на противоположном берегу которого действуют хуситы. Ранее она была частью Эфиопии, но отделилась в 1993 году после кровопролитной гражданской войны. С тех пор Эфиопия не имеет выхода к морю.

По сообщениям, на которые ссылается Ауслендер, в Эфиопии фактически возобновилась гражданская война: в северном регионе вновь объединились вооруженные формирования, выступившие против центрального правительства, и власти начали реагировать на мятеж. 8 октября Эритрея ввела войска на территорию Эфиопии, а на следующий день правительство Эфиопии обратилось в ООН с заявлением о нападении и готовности ответить всеми доступными средствами.

Прямого контакта между войсками, возможно, еще не было, но эфиопы уже начали применять дроны против армии вторжения. Это резко повышает напряженность,

– отметил Ауслендер.

Израиль поддерживает отношения с обеими странами, однако Эритрея в последнее время отдаляется от него, а Эфиопия сближается, утверждает обозреватель. В частности, Израиль сотрудничает с Эфиопией по вопросу Сомалиленда; по своим каналам с ней работают и Эмираты.

Эритрею поддерживают Судан и Египет, у которых есть серьезные противоречия с Эфиопией. В самом Судане уже идет гражданская война, а расширение эфиопского конфликта Ауслендер считает весьма вероятным.

На эту войну практически никто не обращает внимания. Никаких громких заявлений со стороны Евросоюза нет. Об этом сообщает и BBC, но это далеко не главная тема,

– сказал военный обозреватель.

Предыдущие африканские войны, напоминает Ауслендер, сопровождались огромным количеством жертв. Потери во Второй войне в Конго он оценивает в 5 миллионов погибших, а в гражданской войне в Эфиопии – в 600 тысяч. Предыдущий этап эфиопского конфликта, как вспоминает обозреватель, завершился в 2022 году.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

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