Однако он не оставляет попыток прорвать оборону Украины. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Ситуация на Восточном фронте

В частности, для атак враг на этих направлениях использует:

артиллерию,

авиацию,

реактивные системы залпового огня и т.д.

Однако, как отметил Сергей Череватый, оккупантам не удается прорвать линию обороны Украины благодаря мужеству и стойкости наших военнослужащих, а также обученности командиров и штабов.

Также спикер рассказал, что за последние сутки на Востоке линия фронта не изменилась. Там могут быть небольшие изгибы в ту или иную сторону, но в целом фронт держится.

Мы не даем противнику прорвать нашу оборону, уйти вглубь обороны, соответственно создать для нас серьезную угрозу,

– сказал Сергей Череватый.

Павловка и Белогоровка

Безумные потери оккупанты понесли и возле Павловки Донецкой области. Там одна из самых элитных бригад россиян, 155 бригада тихоокеанского флота, потеряла несколько сотен морских пехотинцев всего за несколько дней. Дошло даже до того, что военные страны-агрессора записали жалобу губернатору Приморского края Олегу Кожемяке.

Однако вместо помощи россиянам, посмевшим выразить недовольство, направили не помощь, а комиссию из воспитателей и следователей. Результаты пока неизвестны.

Павловка возле Угледара станет на многие десятилетия точкой позора морской пехоты Российской Федерации. Там продолжаются жестокие бои, там каждый день происходят самые ожесточенные битвы, враг пытается продвинуться, однако ключевые высоты остаются за нами. Каждый день он платит за эти попытки атаковать,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Также оккупанты не раз заявляли, что захватывали Белогоровку, однако это не так. На самом деле, во время попыток атаковать украинские позиции враг был поражен огнем артиллерии и отброшен подразделениями ВСУ. Поэтому на луганском направлении нет абсолютно никакого преимущества врага.

"Он пытается штурмовать время от времени, однако я бы сказал о том, что больше ВСУ давят в том направлении, и шаг за шагом увеличивают освобожденную украинскую землю. Однако там нужно немного больше времени, чтобы показать подробнее, что мы там можем сделать", – рассказал представитель Восточной группировки.

Что происходит возле Бахмута

Уже несколько месяцев ВСУ сдерживают россиян на подступах к Бахмуту. Этот город важен, ведь может открыть оккупантам путь на два крупнейших города свободного Донбасса – Славянск и Краматорск.

Однако, несмотря на то, что более 60% Бахмута уничтожено, защитники Украины удерживают город от нашествия. Враг же несет колоссальные потери.

Сражения за город там сейчас настолько яростные, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что они побили рекорд по продолжительности и жестокости боев.

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