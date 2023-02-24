Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. По его словам, пограничники были уверены в наступательных действиях по Чернобыльской зоне, однако с Крымом просчитались.

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Почему не ожидали наступления из Крыма

Дейнеко рассказал, что в течение длительного времени ведомство полностью контролировало отдельных представителей военно-политического руководства России.

Глава Госпогранслужбы рассказывает, что за 2 недели до начала полномасштабного вторжения полностью эвакуировали всю тайную документацию пограничников из Мариуполя, Краматорска, Лисичанская, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона.

Относительно Крымского направления были сомнения, следует ли эвакуировать документацию, рассказывает Дейнеко. Говорит, что до последнего не верил, что возможно вторжение именно из Крыма.

С Донбасса по линии столкновения это было совершенно понятно. С территории Белоруси они могли уйти не как русская армия, а с шевронами Белоруси, в белорусской форме. А уходить из Крыма – там есть только россияне, больше никого. Поэтому я до последнего сомневался в заходе из Крыма. К сожалению, я ошибался,

– рассказал глава пограничников.

Также он заметил, что дата наступления постоянно переносилась. По его словам, враг выжидал, он был готов.

"Мы фиксировали, что военнослужащие российских войск, находившиеся на территории Беларуси "на учениях" так называемых, начали звонить по телефону своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля", – подчеркнул Дейнеко.

Напомним, что 24 Канал реконструировал события в Украине в течение суток 24 февраля и вспомнил, как украинское государство пережило первые часы российского нашествия. Все, что происходило в самый страшный день нашей истории, читайте за ссылкой.