Задержанные по подозрению в подготовке покушения на Дуброва, двое жителей Киевской области рассказали, за что хотели убить чиновника. Они говорят, что стремились отомстить за смерть подруги, которая в октябре 2024 года умерла в медучреждении, где дежурил Дубров, который является врачом-анестезиологом, передает 24 Канал.

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Биография Сергея Дуброва

Сергей Дубров родился в Гребенке на Полтавщине в 1978 году. Образование он получал в Национальном медицинском университете имени Богомольца, Национальном университете здравоохранения Украины имени Шупика и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Дубров имеет несколько магистерских степеней – по специальностям "анестезиология и интенсивная терапия" и "государственное управление в сфере здравоохранения".

В 2013 году чиновник защитил докторскую диссертацию, а в 2015 получил звание профессора.

3 2003 года по настоящее время Дубров работает как врач-анестезиолог отделения анестезиологии и интенсивной терапии (по совместительству).

В период с 2006 по 2023 годы работал на различных должностях в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

Начиная с 2020 года, он исполнял обязанности заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии.

Дубров – известный врач-анестезиолог / Фото НМУ имени Богомольца

Работать первым заместителем министра здравоохранения Сергей Дубров начал весной 2023 года.

На официальной странице учебного заведения отмечается, что Сергей Дубров является выдающимся врачом-анестезиологом с многолетним опытом работы в операционной.

Профессор на практике доказал свой профессионализм. Имеет четкое видение развития медицинской отрасли и необходимые управленческие качества,

– указывают в университете.

Сергей Дубров – автор более 200 научных работ, в том числе 4 учебников, 2 монографий, 9 патентов, имеет 9 публикаций в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Scopus и Web of Scince.

Он проходил профессиональные стажировки во Франции, Японии, США, Нидерландах, а также неоднократно выступал на научных форумах в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах.

Также первый заместитель министра имеет множество наград. В частности, он был награжден Орденом Святителя Луки – Архиепископа Крымского, Благодарностью за оказание медицинской помощи пострадавшим во время Революции Достоинства, Орденом "За спасение жизни" и Орденом "За заслуги III степени".