Коттедж за сотни тысяч долларов: в чьем поместье НАБУ задержало Сергея Дуку

Как сообщает "Следствие.Инфо", обыски и последующее задержание чиновника произошли в коттеджном поселке Рославичи на улице Георгиевской.

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Связи владелицы с семьей задержанного

Дом официально не принадлежит чиновнику, а с апреля 2021 года оформлен на уроженку Новой Каховки Олесю Старостину.

На территории этого закрытого комплекса расположены бассейн, фитнес-зона, теннисный корт, мини-маркет, детские площадки и поля для мини-футбола и баскетбола. Стоимость коттеджей в этом комплексе в настоящее время составляет от 190 тысяч до 342 тысяч долларов.

Супруг владелицы поместья Дмитрий Старостин является бизнес-партнером Алика Мустафаева в одесской компании "Эдельвейс-Юа", что занимается выращиванием ягод и орехов. Мустафаев, в то же время, является родным братом жены Сергея Дуки – Инессы Дуцы.

Дополнительным подтверждением связи между семьями являются записи в телефонных книгах, где номер владелицы коттеджа сохранен как "Олеся Инессы". Сами Олеся и Дмитрий Старостины отказались общаться с журналистами и бросили трубки после вопросов.

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Поездки в Крым и российский паспорт

Алик Мустафаев фигурирует в слитых базах данных России. Согласно этой информации, уже после начала полномасштабного вторжения он посещал город Армянск в оккупированном Крыму и приобретал сим-карту российского оператора.

Также утечки свидетельствуют о возможном получении им российского паспорта в 2009 году, хотя официально подтвердить эти сведения пока не удалось. Журналистам не удалось выйти на связь с Мустафаевым.

Напомним, ранее мы писали, что глава СБУ Александр Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, фигурирующие в расследовании НАБУ. Он заявил о готовности содействовать следствию и призвал подозреваемого по прозвищу "Мексиканец" сдаться правоохранителям.