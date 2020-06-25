Центральная избирательная комиссия 25 июня признала избранным от партии "Батькивщина" народного депутата Сергея Евтушка. Он займет место Ольги Бельковой.

Його вже офіційно зареєстрували. Відповідне рішення ухвалили на засіданні, повідомляє пресслужба ЦВК.

До теми Рада припинила повноваження депутатки Бєлькової

Чому відбулися перестановки в "Батьківщині"

Євтушок замінив Ольгу Белькову, яка 18 червня за власної ініціативи достроково склала мандат народного депутата. Вона очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України".

Сама Белькова під час останнього виступу в Раді сказала, що "закохана в парламентаризм", проте їй потрібне перезавантаження. Вона наголосила, що хотіла б перевірити, як працюють написані нею закони в реальному секторі економіки.

Що відомо про Сергія Євтушка: основні факти