В Раде появился новый депутат – Сергей Евтушок: что о нем известно
Центральная избирательная комиссия 25 июня признала избранным от партии "Батькивщина" народного депутата Сергея Евтушка. Он займет место Ольги Бельковой.
Його вже офіційно зареєстрували. Відповідне рішення ухвалили на засіданні, повідомляє пресслужба ЦВК.
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Чому відбулися перестановки в "Батьківщині"
Євтушок замінив Ольгу Белькову, яка 18 червня за власної ініціативи достроково склала мандат народного депутата. Вона очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України".
Сама Белькова під час останнього виступу в Раді сказала, що "закохана в парламентаризм", проте їй потрібне перезавантаження. Вона наголосила, що хотіла б перевірити, як працюють написані нею закони в реальному секторі економіки.
Що відомо про Сергія Євтушка: основні факти
- Сергій Євтушок народився 13 листопада 1973 року в місті Сарни, Рівненська область. Закінчив Харківський інститут за спеціальністю "маркетинг". Навчався у вищому військовому командному училищі зв'язку в Сарнах. Кандидат наук з державного управління.
- У 2010 році був обраний Сарненською міською головою від ВО "Батьківщина".
- З 2008 по 2010 рік працював в Апараті Ради помічником-консультантом нардепа від БЮТ Сергія Кошина.
- Євтушок – член "Батьківщини" з 2005 року. Він вже обирався до парламенту попереднього скликання у 2014 році. Працював у комітеті Верховної Ради з питань транспорту.