Верховная Рада 18 июня позволила сложить мандат народной депутатке из "Батькивщины" Ольге Бельковой. Так, нардепы прекратили полномочия Бельковой, отдав за это решение 343 голоса.

При этом отпускать Белькову из парламента отказывались 2 нардепов, которые проголосовали против прекращения полномочий политика, еще 5 воздержались, сообщает 24 канал. Вместо Бельковой в Раду может зайти Сергей Евтушок.

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Перед решением Рады Белькова заявила, что влюблена в парламентаризм и для нее было честью быть депутатом 7, 8 и 9 созывов.

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Ольга Белькова сложила мандат: что известно