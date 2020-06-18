Рада прекратила полномочия депутатки Бельковой
Верховная Рада 18 июня позволила сложить мандат народной депутатке из "Батькивщины" Ольге Бельковой. Так, нардепы прекратили полномочия Бельковой, отдав за это решение 343 голоса.
При этом отпускать Белькову из парламента отказывались 2 нардепов, которые проголосовали против прекращения полномочий политика, еще 5 воздержались, сообщает 24 канал. Вместо Бельковой в Раду может зайти Сергей Евтушок.
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Перед решением Рады Белькова заявила, что влюблена в парламентаризм и для нее было честью быть депутатом 7, 8 и 9 созывов.
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Ольга Белькова сложила мандат: что известно
- Депутат из фракции "Батькивщина" Ольга Белькова 16 июня заявила, что собирается сложить депутатский мандат. Свое решение она не объяснила, только сказала: "Не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой измены. Просто жизнь".
- Белькова – украинский политик и экономист. В Раде была председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Работала в Благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука – социальная инициатива" на должностях директора по международным проектам и финансово-административного директора.
- Была членом правления Всеукраинской благотворительной организации "Украинский форум благотворителей" на общественных началах.
- В 2012 году Белькова была народным депутатом и работала в составе фракции "УДАР" Виталия Кличко.
- С ноября 2014 года стала народным депутатом от БПП.