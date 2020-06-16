Парламентарий из фракции "Батькивщина" Ольга Белькова собирается сложить депутатский мандат. Пока она отказывается объяснять такое решение, однако обещает рассказать обо всем во время официального выступления в Раде.

О таком своем решении Белькова сообщила в комментарии "Украинской правде".

Ранее Святослав Вакарчук складывает мандат народного депутата

Да, я планирую сложить мандат. Но не буду давать объяснений до официального выступления. Никакой измены. Просто жизнь,

– коротко сказала народная депутат.

Заметим, что на внеочередных парламентских выборах в 2019 году Белькова прошла в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17.

Что известно об Ольге Бельковой:

Ольга Белькова – украинская политикиня и экономист.

В Совете она является председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Белькова является выпускницей Harvard Kennedy School of Government с дипломом магистра государственного управления. Она также получила высшее юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и высшее экономическое образование в Черкасском государственном техническом университете.

В 2000-ных годах работала в Благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука — социальная инициатива" на должностях директора международных проектов и финансово-административного директора.

Впоследствии была членом правления Всеукраинской благотворительной организации "Украинский форум благотворителей" на общественных началах.

В 2012 году была депутатом парламента и работала в составе фракции политической партии "УДАР" Виталия Кличко.

С ноября 2014 года стала народным депутатом от БПП.

Вместо Бельковой в Раду может зайти Сергей Евтушок.