Парламентарка із фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова збирається скласти депутатський мандат. Поки вона відмовляється пояснювати таке рішення, однак обіцяє розповісти про все під час офіційного виступу у Раді.

Про таке своє рішення Бєлькова повідомила у коментарі "Українській правді".

Раніше Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя,

– коротко сказала народна депутатка.

Зауважимо, що на позачергових парламентських виборах у 2019 році Бєлькова пройшла до Ради за списком "Батьківщини" під номером 17.

Що відомо про Ольгу Бєлькову:

Ольга Бєлькова – українська політикиня та економіст.

У Раді вона є головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ та захисту прав споживачів фінансових послуг парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Бєлькова є випускницею Harvard Kennedy School of Government з дипломом магістра з державного управління. Вона також отримала вищу юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та вищу економічну освіту в Черкаському державному технічному університеті.

У 2000-них роках працювала у Благодійній організації "Фонд Віктора Пінчука — соціальна ініціатива" на посадах директора з міжнародних проєктів та фінансово-адміністративного директора.

Згодом була членкинею правління Всеукраїнської благодійної організації "Український форум благодійників" на громадських засадах.

У 2012 році була депутаткою парламенту та працювала у складі фракції політичної партії "УДАР" Віталія Кличка.

З листопада 2014 року стала народною депутаткою від БПП.

Замість Бєлькової у Раду може зайти Сергій Євтушок.