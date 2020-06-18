Рада припинила повноваження депутатки Бєлькової
Верховна Рада 18 червня дозволила скласти мандат народній депутатці з "Батьківщини" Ользі Бєльковій. Так, нардепи припинили повноваження Бєлькової, віддавши за це рішення 343 голоси.
При цьому відпускати Бєлькову з парламенту відмовлялися 2 нардепів, які проголосували проти припинення повноважень політикині, ще 5 утримались, повідомляє 24 канал. Замість Бєлькової у Раду може зайти Сергій Євтушок.
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Перед рішенням Ради Бєлькова заявила, що закохана в парламентаризм і для неї було честю бути депутаткою 7, 8 та 9 скликань.
"Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму – не у себе саму в цій залі. Навіть найкращі професіонали мають проводити певне перезавантаження, і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", – сказала Бєлькова під час виступу в Раді.
Я хочу переконатися як професіонал, що написане мною і проведене тут, у цьому залі, працює так, як задумано там – в реальному секторі економіки. (…) Я планую використати мій парламентський досвід на користь захисту великих українських інтересів. От із цих причин я і складаю повноваження,
– пояснила депутатка.
Після цього Бєлькова попросила проголосувати за її відставку і вважати її політиком запасу.
Ольга Бєлькова склала мандат: що відомо
- Депутатка з фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова 16 червня заявила, що збирається скласти депутатський мандат. Своє рішення вона не пояснила, лише сказала: "Не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя".
- Бєлькова – українська політикиня та економістка. У Раді була головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ та захисту прав споживачів фінансових послуг парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
- Працювала у Благодійній організації "Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива" на посадах директора з міжнародних проєктів та фінансово-адміністративного директора.
- Була членкинею правління Всеукраїнської благодійної організації "Український форум благодійників" на громадських засадах.
- У 2012 році Бєлькова була народною депутаткою та працювала у складі фракції "УДАР" Віталія Кличка.
- З листопада 2014 року стала народною депутаткою від БПП.