Верховна Рада 18 червня дозволила скласти мандат народній депутатці з "Батьківщини" Ользі Бєльковій. Так, нардепи припинили повноваження Бєлькової, віддавши за це рішення 343 голоси.

При цьому відпускати Бєлькову з парламенту відмовлялися 2 нардепів, які проголосували проти припинення повноважень політикині, ще 5 утримались, повідомляє 24 канал. Замість Бєлькової у Раду може зайти Сергій Євтушок.

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Перед рішенням Ради Бєлькова заявила, що закохана в парламентаризм і для неї було честю бути депутаткою 7, 8 та 9 скликань.

"Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму – не у себе саму в цій залі. Навіть найкращі професіонали мають проводити певне перезавантаження, і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", – сказала Бєлькова під час виступу в Раді.

Я хочу переконатися як професіонал, що написане мною і проведене тут, у цьому залі, працює так, як задумано там – в реальному секторі економіки. (…) Я планую використати мій парламентський досвід на користь захисту великих українських інтересів. От із цих причин я і складаю повноваження,

– пояснила депутатка.

Після цього Бєлькова попросила проголосувати за її відставку і вважати її політиком запасу.

Ольга Бєлькова склала мандат: що відомо