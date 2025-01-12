Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закарпатскую ОВА.

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Что известно о Сергее Федаке

Отмечается, что Сергей Федака был одним из ведущих историков современности, профессором УжНУ, писателем, журналистом, автором 16-томной "Истории Украины".

Сергей Федака был настоящим патриотом, трудолюбивым и уважаемым человеком среди коллег, студентов, всех, кто имел возможность его знать. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Сергее Дмитриевиче всегда будет жить в наших сердцах,

– указывают в ОВА.

Реакция 24 Канала присоединяется к соболезнованиям всем, кто знал и уважал Сергея Федаку. Вечная память.

Известно, что Сергею Федаке было 60 лет. Хотя он родился в Мариуполе, большую часть своей жизни ученый действовал в Ужгороде. Профессором кафедры истории Украины Сергей Федака был с 2003 года.

Заметим, 10 января из жизни ушел известный украинский певец, концертмейстер и заслуженный артист Украины Василий Хлистун. Мужчина имел тяжелую болезнь. У него осталась жена и двое детей.