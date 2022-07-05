На Донбассе продолжается безумное противостояние наших героев с российскими оккупантами. Наши защитники и защитницы, несмотря на огневое преимущество врага, держат оборону, ломают планы захватчиков и наносят им все новые и новые потери.

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Филимонов получил ранение

Лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Филимонов сообщил о том, что получил осколочное ранение. Ранее он писал, что его подразделение воюет вблизи Лисичанска.

Нас накрыло "Градом". Меня ранило. Достали уже 8 осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем, все хорошо. Скоро буду в строю!

– написал он.

Маси Найем также сообщил о ранении друга и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"На фронте ранили моего друга Сергея Филимонова. Они попали под "Град". Сейчас его везут в больницу. Сил тебе. Много сил", – написал Найем.

Группа "Гонор" и Сергей Филимонов

"Гонор" – это неформальное объединение молодых активистов, которые в основном борются с незаконными застройками в Киеве и не дают забирать у жителей столицы парки и зоны отдыха, где застройщики хотят построить многоэтажки.

Сергей Филимонов в 2021 году организовал акцию в поддержку Сергея Стерненко. После столкновений его отправили под домашний арест и обвинили в "хулиганстве". Также он известен главной ролью в фильме Олега Сенцова "Носорог".

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Российские оккупанты совершили обстрел Славянска. К сожалению, кроме больших разрушений уже известно о двух погибших.

В оккупированном Донецке раздаются взрывы на большом складе россиян с боеприпасами. Как и другие, он расположен в жилых кварталах, ведь враг привык прикрываться мирными людьми.

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