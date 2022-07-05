На Донбасі триває шалене протистояння наших героїв з російськими окупантами. Наші захисники та захисниці попри вогневу перевагу ворога тримають оборону, ламають плани загарбників та завдають їм все нових й нових втрат.

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Філімонов отримав поранення

Лідер неформального об’єднання “Гонор”, колишній керівник київського осередку Нацкорпусу Сергій Філімонов повідомив про те, що отримав осколкове поранення. Раніше він писав, що його підрозділ воює поблизу Лисичанська.

Нас накрило "Градом". Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро. Загалом все добре. Скоро буду в строю!

– написав він.

Масі Найєм також повідомив про поранення друга та побажав йому швидкого одужання.

"На фронті поранили мого друга Сергія Філімонова. Вони попали під "Град". Зараз його везуть в лікарню. Сил тобі. Багато сил", – написав Найєм.

Група "Гонор" та Сергій Філімонов

"Гонор" – це неформальне об'єднання молодих активістів, які в основному борються з незаконними забудовами у Києві та не дають забирати у мешканців столиці парки та відпочинкові зони, де забудовники хочуть звести багатоповерхівки.

Сергій Філімонов у 2021 році організував акцію на підтримку Сергія Стерненка. Після сутичок його відправили під домашній арешт та звинуватили у "хуліганстві". Також він відомий головною роллю в фільмі Олега Сєнцова "Носоріг".

Війна Росії з Україною: останні події

Російські окупанти здійснили обстріл Слов'янська. На жаль, окрім великих руйнувань вже відомо про двох загиблих.

В окупованому Донецьку лунають вибухи на великому складі росіян з боєприпасами. Як й інші, він розташований у житлових кварталах, адже ворог звик прикриватися мирними людьми.

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