Журналисты оппозиционного российского медиа ASTRA отметили, что речь идет о 22-летнем автомеханике из Москвы – Сергее Горелом.

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В плен ВСУ попал участник российской "Беременная в 16"

Российские журналисты рассказали, что на этой неделе украинский журналист Владимир Золкин опубликовал интервью с пленным российским военным, который сдался ВСУ с помощью проекта "Хочу жить". Пользователи соцсетей узнали в нем героя российской версии шоу "Беременна в 16", этот факт также подтвердили журналисты ASTRA.

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Горелый в интервью Золкину заявил, что заключил контракт в декабре 2023 года, потому что у него якобы хотели отобрать не до конца приватизированную квартиру.

Молодой отец также рассказал, что он, оказывается, был осужден за угон автомобиля и приговорен к принудительным работам. На эти работы приходил какой-то человек, который предлагал заключить контракт с министерством обороны России.

Если ты не пойдешь (заключать контракт – 24 Канал), родителей выбросят (из квартиры – 24 Канал) и жену с ребенком,

– говорил Горелый.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, был ли обменен Горелый, или он до сих пор находится в украинском плену. Ведь, как пишет ASTRA, в соцсетях россиянин появлялся последний раз 2 месяца назад, а интервью с Золкиным, судя по одежде людей в кадре, могло быть записано еще зимой.