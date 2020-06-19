В США 18 июня в возрасте 84 лет умер Сергей Хрущев. Вероятная причина смерти – коронавирус. Умерший был известным прежде всего благодаря тому, что его отец Никита Хрущев был первым секретарем ЦК КПСС и главой Советского Союза в 1953 – 1968 годах. Сам Хрущев-младший был советским конструктором ракето-космической техники.

О смерти Сергея Хрущева пишет издание "Радио Свобода" со ссылкой на его внучку Нину Хрущеву.

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Биография Сергея Хрущева – жизнь сына ЦК КПСС

Он родился еще в 1935 году в Москве. В столице Советского Союза окончил школу, а впоследствии и Московский энергетический институт, факультет специального приборостроения.

После окончания учебы работал в конструкторском бюро имени Владимира Чаломея. Там он, в частности, разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет.

За время своего проживания в Советском Союзе получил целый ряд званий и наград:

медаль Героя социалистического труда;

звание доктора технических наук, профессор в этой сфере;

лауреат Ленинской премии;

лауреат премии Совета министров СССР.

Эмиграция в США

За год до распада Советского Союза в 1990 году Сергей Хрущев эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В этом же году стал научным сотрудником института политики Гарвардского университета.

Впоследствии работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна. В 1999 году торжественно получил американское гражданство, которое с тех пор совмещал с российским.

В 2003 году утверждал о нелюбви к себе со стороны российской власти. Он рассказал, как должен был быть членом американской делегации в Гаване по кубинскому кризису, но не получил местную визу.

Умер Сергей Хрущев именно в США 18 июня. Окончательные причины смерти пока неизвестны, но некоторые СМИ утверждают, что это могло быть вызвано коронавирусной болезнью.

Сергей Хрущев и Украина

На посту главы Советского Союза отец Сергея Хрущева Никита запомнился тем, что в 1954 году вернул Крым в состав Украины. Вокруг этого было много мифов, что, мол, он сделал это как подарок своей украинской жене Нине.

Впрочем, его сын Сергей утверждал, что если это и был подарок, то не Украине, а самому полуострову. Мол, его повседневная жизнь и экономика уже в советские времена были полностью связаны с нашим государством.

Отец отдал Украине Крым, потому что, если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине. Когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, также, как передавали многие регионы,

– объяснил сын экс-первого секретаря ЦК КПСС.

Он заверил, что это было исключительно экономическим вопросом. Там не было никакой политики, или, как ходят слухи, попытки "угодить" украинской бюрократии.