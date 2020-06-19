У США 18 червня у віці 84 років помер Сергій Хрущов. Ймовірна причина смерті – коронавірус. Померлий був відомим насамперед завдяки тому, що його батько Микита Хрущов був першим секретарем ЦК КПРС і головою Радянського Союзу в 1953 – 1968 роках. Сам Хрущов-молодший був радянським конструктором ракето-космічної техніки.

Про смерть Сергія Хрущова пише видання "Радіо Свобода" з посиланням на його внучку Ніну Хрущову.

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Біографія Сергія Хрущова – життя сина ЦК КПРС

Він народився ще у 1935 році в Москві. У столиці Радянського Союзу закінчив школу, а згодом і Московський енергетичний інститут факультет спеціального приладобудування.

Після закінчення навчання працював у конструкторському бюро імені Володимира Чаломея. Там він зокрема розробляв проєкти крилатих і балістичних ракет.

За час свого проживання у Радянському Союзі отримав цілу низку звань і нагород:

медаль Героя соціалістичної праці;

звання доктора технічних наук, професор у цій сфері;

лауреат Ленінської премії;

лауреат премії Ради міністрів СРСР.

Еміграція до США

За рік до розпаду Радянського Союзу в 1990 році Сергій Хрущов емігрував до Сполучених Штатів Америки. Цього ж року став науковим співробітником інституту політики Гарвардського університету.

Згодом працював професором Інституту міжнародних досліджень Томаса Уотсона Університету Брауна. У 1999 році урочисто отримав американське громадянство, яке відтоді поєднував з російським.

У 2003 році стверджував про нелюбов до себе з боку російської влади. Він розповів, як мав бути членом американської делегації в Гавані по кубинській кризі, але не отримав місцеву візу.

Помер Сергій Хрущов саме у США 18 червня. Остаточні причини смерті поки невідомі, але деякі ЗМІ стверджують, що це могло бути викликано коронавірусною хворобою.

Сергій Хрущов і Україна

На посаді голови Радянського Союзу батько Сергія Хрущова Микита запам'ятався тим, що в 1954 році повернув Крим до складу України. Довкола цього було багато міфів, що, мовляв, він зробив це як подарунок своїй українській дружині Ніні.

Втім його син Сергій стверджував, що якщо це й був подарунок, то не Україні, а самому півострову. Мовляв, його повсякденне життя й економіка вже у радянські часи були повністю пов'язані з нашою державою.

Батько віддав Україні Крим, тому що, якщо ви подивитеся на карту, то Крим пристебнутий до України. Коли там стали займатися економікою, і найголовніше, будувати той канал, то Держплан сказав, що краще, якщо буде будуватися під однією юридичною особою і передали Україні, також, як передавали багато регіонів,

– пояснив син експершого секретаря ЦК КПРС.

Він запевнив, що це було виключно економічним питанням. Там не було жодної політики, чи, як ходять чутки, спроба "догодити" українській бюрократії.