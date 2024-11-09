Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью постоянного представителя Украины в ООН для ТСН.

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Как Кислица должен был слушать Небензю в день гибели племянника

Сергей Кислица отметил, что, по его мнению, Украина должна присутствовать на всех заседаниях Организации Объединенных Наций. Дипломат подчеркнул, что его международные коллеги часто ему говорят, что уже не имеют сил выслушивать весь бред, который говорит российский постпред.

Сергей Кислица считает, что Украина должна присутствовать на всех заседаниях ООН. Он отметил, что его коллеги часто говорят, что у них нет сил терпеть российский бред.

Был такой летом 2022-го момент один, когда я должен был сидеть в зале Совбеза и слушать Небензю после того, как убили моего племянника, сына моей сестры, на фронте возле Северодонецка,

– отметил украинский постпред в ООН.

В то же время Кислица подчеркнул, что ему особенно жаль постоянных членов Совбеза ООН, которые выслушивают все время ложь Небензи. Ведь, по словам дипломата, в отличие от него и избранных членов, постоянные члены Совбеза должны сидеть там с утра до ночи.

К слову, ранее Сергей Кислица разнес генерального секретаря ООН за его поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Украинский дипломат подчеркнул, что аргументы Гутерриша о "важности саммита для настройки диалога со странами" не работает, ведь он отказался приезжать на Саммит мира в Швейцарии.